Título da Europa League rende ao Tottenham fortuna superior a £100 milhões — entenda como

O Tottenham Hotspur, time de futebol inglês, ganhou uma quantia significativa com o título da Europa League 2024-25.

Apenas pela conquista da final, o clube inglês recebeu cerca de US$ 6,25 milhões (aproximadamente R$ 31,875 milhões) em premiação direta. Somando o valor recebido por chegar à final — cerca de US$ 7,375 milhões — e o prêmio pela vitória, o total relacionado à decisão chega a aproximadamente US$ 13,625 milhões (cerca de R$ 69,488 milhões) de acordo com a cotação do dólar da última quinta-feira, 22.

Premiações da Europa League durante a campanha

Mas o valor total arrecadado pelo Tottenham ao longo da campanha na Europa League foi ainda maior. Até a semifinal, o clube já havia garantido cerca de US$ 16,2125 milhões, e com o título, o montante total em premiações da competição subiu para cerca de US$ 29,75 milhões (aproximadamente R$ 151,725 milhões).

Bônus e receita da Champions League

Além disso, a conquista da Europa League garantiu ao Tottenham uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da UEFA Champions League, o que representa um bônus financeiro ainda maior.

Estimativas indicam que a participação na Champions League pode render ao clube entre US$ 100 milhões e US$ 112,5 milhões (R$ 573,750 milhões), considerando premiações, direitos de transmissão e receita de jogos em casa.

Impacto financeiro total para o clube

Somando a premiação da Europa League, a receita garantida da Champions League e os ganhos com bilheteria e direitos de transmissão no Tottenham Hotspur Stadium, o impacto financeiro total para o clube pode ultrapassar a marca de US$ 125 milhões (mais de R$ 637,500 milhões), um valor transformador especialmente diante da situação financeira delicada do clube antes da conquista.