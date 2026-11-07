Soft skills ou hard skills? O que o mercado realmente cobra de líderes na era da IA

Saber analisar dados, compreender sistemas de inteligência artificial e avaliar projetos de automação já faz parte das competências procuradas em diferentes posições de liderança.

Ao mesmo tempo, comunicação, pensamento crítico e capacidade de conduzir equipes permanecem entre as prioridades das empresas.

A combinação aparece no relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial. Segundo o levantamento, 69% dos empregadores consideram o pensamento analítico uma competência essencial, enquanto 61% destacam liderança e influência social.

Os dados ajudam a responder a uma dúvida de profissionais que buscam avançar na carreira: quais habilidades merecem prioridade na preparação para cargos de gestão?

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O que as empresas procuram nas lideranças?

As chamadas hard skills correspondem a conhecimentos técnicos que podem ser desenvolvidos por meio de cursos, treinamentos e experiência profissional. Análise de dados, programação e domínio de ferramentas de IA estão entre os exemplos.

Já as soft skills envolvem competências comportamentais e interpessoais, como comunicação, adaptabilidade e gestão de conflitos.

No levantamento do Fórum Econômico Mundial, resiliência, flexibilidade e agilidade foram consideradas essenciais por 67% dos empregadores entrevistados.

A pesquisa aponta ainda inteligência artificial e big data, termo relacionado à análise de grandes volumes de dados, como as competências com maior expectativa de crescimento até 2030.

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Por que dominar IA não é suficiente para liderar?

A implementação de novas tecnologias envolve decisões que ultrapassam o funcionamento das ferramentas.

Ao automatizar uma atividade, por exemplo, é necessário avaliar custos, riscos, qualidade das entregas e possíveis mudanças nas responsabilidades dos funcionários.

Conhecimento técnico permite compreender as alternativas disponíveis. Habilidades de comunicação e gestão ajudam a orientar as equipes durante a implementação.

O Work Trend Index 2025, da Microsoft, identificou que 51% dos gestores entrevistados esperavam que a capacitação das equipes em IA se tornasse uma responsabilidade importante nos cinco anos seguintes.

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Quais competências devem ganhar prioridade?

Os resultados do LinkedIn em seu levantamento Skills on the Rise 2026 mostram crescimento da demanda por habilidades de colaboração entre áreas, gestão de equipes e comunicação executiva.

O relatório identifica ainda maior procura por competências relacionadas ao desenvolvimento e à implementação de sistemas de IA.

Para profissionais de liderança, isso exige compreender os fundamentos da tecnologia e desenvolver critérios para avaliar suas aplicações nos negócios.

Como desenvolver habilidades técnicas e comportamentais?

A escolha de uma formação pode começar pela identificação das competências exigidas nas posições desejadas.

Cursos de IA aplicada aos negócios e análise de dados ajudam a ampliar conhecimentos técnicos. Já atividades envolvendo projetos coletivos, apresentação de resultados e resolução de problemas oferecem oportunidades para exercitar habilidades de liderança.

Uma alternativa é desenvolver projetos que combinem as duas dimensões, como avaliar uma solução de automação e apresentar seus resultados a diferentes equipes.