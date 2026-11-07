Quais pilotos brasileiros já venceram em Interlagos na Fórmula 1? Veja lista

Ayrton Senna: brasileiro venceu em Interlagos duas vezes (Norio Koike/ASE 2026)
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Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06h51.
Ao longo da história da Fórmula 1 em Interlagos, quatro pilotos brasileiros conseguiram vencer o Grande Prêmio disputado em casa. Juntos, Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Ayrton Senna e Felipe Massa somam sete triunfos no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo.
A primeira vitória veio em 1973, justamente na estreia do GP do Brasil no calendário oficial da categoria. A mais recente aconteceu em 2008, quando Massa venceu diante da torcida, mas viu o título mundial escapar para Lewis Hamilton na última volta.
Emerson Fittipaldi (1973 e 1974)
O bicampeão mundial foi o primeiro brasileiro a vencer uma corrida oficial de Fórmula 1 em Interlagos. Em 1973, Emerson Fittipaldi conquistou o GP do Brasil pela Lotus, superando Jackie Stewart e Dennis Hulme. No ano seguinte, voltou a vencer no circuito, desta vez pela McLaren.
José Carlos Pace (1975)
Em 1975, foi a vez de José Carlos Pace conquistar a vitória diante do público brasileiro. Pilotando uma Brabham, o paulista venceu o GP do Brasil e garantiu a primeira dobradinha brasileira na história da categoria, com Emerson Fittipaldi na segunda colocação. Foi também o único triunfo de Pace na Fórmula 1. Em 1985, o autódromo recebeu seu nome em homenagem ao piloto, morto em um acidente aéreo em 1977.
Ayrton Senna (1991 e 1993)
O tricampeão mundial venceu duas vezes em Interlagos. A primeira conquista aconteceu em 1991, em uma corrida marcada por problemas no câmbio de sua McLaren. Nas voltas finais, Senna conseguiu conduzir o carro praticamente apenas com a sexta marcha e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, em uma das vitórias mais emblemáticas de sua carreira.
Em 1993, voltou a vencer em casa, novamente sob chuva. Na ocasião, superou adversários como Alain Prost e Damon Hill em uma prova marcada por mudanças nas condições da pista e ultrapassagens.
Felipe Massa (2006 e 2008)
O último brasileiro a vencer em Interlagos foi Felipe Massa, com duas conquistas pela Ferrari. Em 2006, o paulista encerrou um jejum de 13 anos sem vitórias brasileiras no GP do Brasil. Dois anos depois, repetiu o feito em uma corrida que ficou marcada pela decisão do campeonato mundial.
Massa cruzou a linha de chegada em primeiro e chegou a comemorar o título por alguns instantes. Porém, Lewis Hamilton ultrapassou Timo Glock na última curva e garantiu a quinta colocação necessária para conquistar o campeonato por apenas um ponto de vantagem sobre o brasileiro.
Nelson Piquet conquistou duas vitórias no Grande Prêmio do Brasil, em 1983 e 1986, ambas pela Brabham e pela Williams, respectivamente. No entanto, as duas corridas foram realizadas no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e não em Interlagos. Por isso, Piquet não aparece na lista dos brasileiros que venceram no circuito paulistano.