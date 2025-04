Rebeca Andrade ganha Prêmio Laureus de Retorno do Ano

A ginasta Rebeca Andrade ganhou nesta segunda-feira o Prêmio Laureus de Retorno do Ano, após se recuperar de três cirurgias no joelho e se tornar a maior medalhista olímpica da história do Brasil.

Rebeca acumula seis medalhas em Jogos Olímpicos: dois ouros, três pratas e um bronze. Em 2020, em Tóquio, a brasileira foi campeã no salto e ficou em segundo lugar no individual geral. Já em 2024, em Paris, levou para casa o ouro no solo, as pratas no salto e no individual geral, e o bronze por equipes.

O caminho para as glórias contou com diversos obstáculos, como as três cirurgias de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito em 2015, 2017 e 2019.

Na disputa pelo Laureus, Rebeca superou cinco concorrentes: a nadadora australiana Ariarne Titmus, o também nadador americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, o piloto de motovelocidade espanhol Marc Márquez e o jogador de críquete indiano Rishabh Pant.

A cerimônia de entrega do Prêmio Laureus, considerado o "Oscar do esporte", foi realizada nesta segunda-feira no Salão de Cristal do Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha