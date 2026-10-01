Sem Lula e Flávio e com Renan: entenda quem vai participar do debate da Globo

RESUMO ＋ O debate presidencial da emissora TV Globo acontece nesta quinta-feira, 1º, por volta das 21h20, com Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro não participarão; Lula dará entrevista ao podcast Flow às 20h45. Renan entrou após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O debate entre candidatos à Presidência da República acontece nesta quinta-feira, 1º, na TV Globo, três dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 4.

O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não participará do debate. Em vez disso, dará uma entrevista ao podcast Flow, marcada para as 20h45 (horário de Brasília).

Horas antes do debate, Flávio Bolsonaro (PL), que havia confirmado presença, também anunciou que não participará do encontro. O senador atribuiu a desistência a uma decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu a Globo de exibir o púlpito vazio reservado a Lula durante o debate.

Enquanto isso, a participação de Renan Santos (Missão) foi confirmada nesta noite, após uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele determinou que a Globo incluísse o candidato no debate, ocupando a vaga deixada por Lula e nas mesmas condições de tempo, perguntas e posição dos demais participantes.

Com as desistências, participam do debate:

Augusto Cury (Avante)

Ronaldo Caiado (PSD)

Romeu Zema (Novo)

Renan Santos (Missão) - participação determinada pelo STF.

Segundo a emissora, os candidatos foram convidados porque seus partidos ou federações reúnem cinco ou mais parlamentares eleitos em 2022.

O debate será transmitido pela TV Globo, após o Jornal Nacional, por volta das 21h20. A emissora afirmou que o encontro será realizado mesmo sem a presença de Lula ou Flávio Bolsonaro.