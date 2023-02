Real Madrid vence Al Hilal e conquista título do Mundial de Clubes

O Real Madrid não teve dificuldades para superar o Al Hilal e conquistar o título do Mundial de Clubes na tarde deste sábado, 11. O time espanhol venceu o rival por 5 a 3, no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos.

A equipe comandada pelo italiano Carlo Lancelotti abriu o placar aos 13 de minutos do jogo com gol do brasileiro Vinícius Junior. Aos 18 minutos, ampliou com Federico Valverde, que aproveitou um cruzamento baixo de Luka Modric e mandou a bola para o fundo das redes.

O time da Arábia Saudita reduziu aos 25. Mohammed Kanno esticou a bola para Moussa Marega, que arrancou em velocidade, invadiu a área e finalizou com a bola passando por baixo de goleiro Andriy Lunin.

Na volta para o segundo tempo, Karim Benzema fez mais um gol para a equipe merengue. Ele recebeu um passe de trivela de Vini Jr e bateu de primeira no alto, sem chances para a defesa. Minutos depois, aos 13, o uruguaio Federico Valverde anotou mais um, estabelecendo o clima de goleada com o placar de 4 a 1.

Após substituições do Real Madrid, a aquipe saudita chegou ao segundo gol, em um lance em que Luciano Vietto cobriu o goleiro Lunin.

As comemorações duraram pouco. Vini Junior fez o quinto gol em troca de bola com o meio-campista Dani Ceballos.

No lá e cá, o Al Hilal chegou ao terceiro gol, em uma bela jogada que começou com um erro de saída de bola de volante merengue Camavinga. Michael foi ao fundo pela esquerda e tocou para Vietto, que dominou, fez um giro de corpo e mandou a bola para o fundo do gol.

Quantos títulos tem o Real Madrid

A conquista é a oitava na história da equipe comandada atualmente por italiano Carlo Lancelotti, cogitado para liderar a seleção brasileira.

Os outros títulos dos merengues foram obtidos em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

O Flamengo, representante brasileiro na competição, ficou em terceiro lugar. O alvinegro ganhou por 4 a 2 do Al Ahly.