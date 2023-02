Flamengo vence Al Ahly por 4 a 2 e garante 3º lugar do Mundial de Clubes

O Flamengo venceu o Al Ahly por 4 a 2 neste sábado, 11, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa. Após a decepção na semifinal, o clube garantiu a vitória em jogo animado e cheio de gols.

A partida começou de forma favorável para os brasileiros. Varela sofreu pênalti e Gabigol abriu o placar para o Flamengo aos 10 minutos. O time de Vitor Pereira diminuiu o ímpeto no decorrer da etapa inicial e viu os egípcios crescerem na partida. Aos 37 minutos, Abdelkader subiu mais alto que Fabrício Bruno e empatou a partida.

No segundo tempo, o Al Ahly começou melhor. Aos 10 minutos, Thiago Maia derrubou Sherif na área e o juiz marcou pênalti. Santos pulou no canto direito e defendeu a batida de Maaloul. Os egípcios seguiram pressionando e conseguiram a virada em jogadaça de Abdelkader aos 14 minutos da segunda etapa.

O panorama da partida mudou quando o lateral Abdelfattah foi expulso por falta em Ayrton Lucas. Com um a mais, o time carioca dominou a partida e empatou a partida com Pedro, que aproveitou a falha da defesa do Al Ahly. A virada veio após o arbitro marcar mão na bola na área do Flamengo. Gabigol, de novo, deslocou o goleiro e marcou, 3 a 2 para os cariocas aos 39 minutos. Ainda deu tempo de Pedro ampliar, e fazer o seu segundo gol no jogo. Em erro da zaga, ele aproveitou e bateu forte e cruzado.