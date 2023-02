Cinco razões para Ancelotti ser o preferido da CBF para assumir o lugar de Tite

A CBF já tem o nome preferido para substituir Tite na seleção brasileira. Carlo Ancelotti, que comanda o Real Madrid, é quem representa unanimidade para assumir o posto. Segundo a ESPN, o técnico já disse "sim" ao convite do presidente Ednaldo Rodrigues, embora nenhuma das partes confirme. A informação é que as conversas devem avançar até o meio do ano. Ancelotti tem contrato até 2024. Abaixo, as razões para a CBF eleger Ancelotti:

Trabalho com jovens da nova geração: a principal razão para Ancelotti ser o preferido é o seu trabalho capaz de potencializar jogadores mais novos, casos de Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid. O entendimento é que com a nova geração da seleção brasileira, que também tem Endrick em ascensão, o italiano poderá lapidar as joias e encontrar a melhor forma de utilização até a Copa de 2026.

Vencedor na Europa: A CBF deu prioridade na busca por um substituto de Tite aos técnicos que possuem trabalhos na Europa e sejam estrangeiros. Não há hoje nenhum brasileiro de destaque no Velho Continente. Ancelotti tem trabalhos de destaque não só no Real Madri, mas também no Chelsea, PSG e Bayern de Munique. Ele é o primeiro treinador a conquistar os títulos nacionais das cinco maiores ligas do continente: LaLiga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Serie A (Itália), Bundesliga (Alemanha) e Ligue 1 (França).

Jogo ofensivo: Em todas as equipes por onde passou, Ancelotti priorizou um jogo ofensivo, de velocidade e controle das ações. No Real Madrid, adaptou o sistema de Zidane . Durante a carreira, experimentou diversas formações táticas. Desde o 4-3-2-1, que utilizou com sucesso no Milan, sistema que privilegiava o jogo interior e dava liberdade aos meias, passando pelo clássico 4-3-3, com atacantes abertos pelos lados, até o 4-2-3-1.

Inspiração para Tite: Ancelotti sempre foi citado por Tite como sua inspiração, tanto pelas ideias de jogo como pelo estilo fora de campo na condução do vestiário. Embora a CBF queira reformular a seleção brasileira, entende que uma sensação de continuidade pode ser importante para a transição para um novo trabalho.

Fora de campo: o técnico do Real Madrid é conhecido no futebol por seu estilo italiano clássico, com relações próxima aos atletas e comportamentos "quentes". Atualmente no Paris FC, o meia-atacante Jeremy Menez disse que o Ancelotti gostava de participar de churrascos com o elenco, de jogar conversa fora e até cantar. Eles trabalharam juntos no Paris Saint-Germain em 2012/13 e conquistaram a Ligue 1.

A seleção brasileira terá data Fifa a partir de março, e para ter Ancelotti precisaria acertar com um treinador interino. Ramon Menezes, do sub-20, seria esse nome. As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 terão início apenas em junho. A ideia é que Ancelotti assuma nesse momento.

No Marrocos, o técnico do Real Madrid desconversou sobre a possibilidade.

- Não fiquei sabendo. A situação é simples: tenho contrato até 2024