Rayssa Leal se torna tetracampeã do Super Crown e faz história no skate

Neste domingo, 7, o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, viu Rayssa Leal marcar ainda mais seu nome na história do skate street mundial. O local recebeu as finais do Super Crown, etapa decisiva que reúne os melhores skatistas da temporada 2025 da Street League Skateboarding (SLS).

Com casa cheia e clima de celebração, o público acompanhou a brasileira brilhar novamente e conquistar seu quarto título consecutivo do Super Crown, tornando-se a maior vencedora dessa geração.

A fadinha liderou a final desde a fase inicial, momento em que cada atleta dá duas voltas de 45 segundos. Depois de uma volta com nota 8.3, assumiu a ponta e superou a australiana Chloe Covell por um décimo.

Com mais tranquilidade na fase das manobras, oscilou na liderança, mas o 8,7 de sua penúltima tentativa cravou o primeiro lugar.

A campeã olímpica Coco Yoshizawa, uma das principais rivais da maranhense nas últimas temporadas, não conseguiu encaixar suas manobras mais fortes e ficou de fora da briga pelo título.