Real Sociedad x Barcelona: onde assistir e horário pela La Liga

Partida entre Real Sociedad x Barcelona é válida pela La Liga (Campeonato Espanhol)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11h03.

O Real Sociedad e Barcelona se enfrentam neste domingo, 18, às 17h (horário de Brasília), no estádio Reale Arena, em San Sebastián, pela 21ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+.

A equipe basca vive momento de recuperação sob o comando de Pellegrino Matarazzo, que segue invicto desde que assumiu o clube, com duas vitórias e um empate. Ainda na 11ª colocação, a Real Sociedad tenta superar o desempenho fraco como mandante, com apenas três vitórias em nove jogos em casa. A classificação recente na Copa do Rei trouxe novo ânimo ao elenco.

Já o Barcelona vive sua melhor fase na temporada. Invicto há 11 partidas e com o título da Supercopa da Espanha recém-conquistado, o time comandado por Hansi Flick lidera o Campeonato Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid. A equipe catalã soma nove vitórias seguidas na liga e busca manter o embalo antes de voltar as atenções à Champions League.

Uma lição de como gerir supertalentos na demissão do técnico do Real Madrid

Onde assistir ao vivo Real Sociedad x Barcelona hoje por La Liga?

O jogo deste domingo, às 17h, entre Real Sociedad e Barcelona terá transmissão ao vivo e exclusiva no Disney+.

Como assistir online Real Sociedad x Barcelona hoje?

Você pode assistir à partida por streaming pelo Disney+, disponível para assinantes da plataforma.

Prováveis escalações de Real Sociedad x Barcelona

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez; Soler, Turrientes; Kubo, Mendez, Guedes; Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Barcelona: E. Garcia; Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres.
Técnico: Hansi Flick.

