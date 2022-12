Quem são os filhos de Pelé que acompanham o pai, internado em São Paulo

Aos 82 anos, Pelé luta contra as complicações de um tumor no cólon desde novembro, mas não está sozinho. Quem o acompanha nesta batalha é a família, que passou o final de semana de Natal ao lado do Rei num quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Kely, Flavia, Edinho, Joshua e Celeste, filhos do ex-jogador, vêm passando os dias ao lado do pai e atualizando os torcedores e fãs de Pelé sobre seu estado de saúde nas redes.

As mais ativas nas redes são Kely e Flavia, de 55 e 54 anos, respectivamente. A primeira é formada em artes visuais e vive em Nova York. Trabalhou com iniciativas ligadas ao esporte e ao ativismo de raça e gênero. Já Flavia é fisioterapeuta. As duas têm acompanhado o pai desde o início da internação.

Edinho, que chegou ao hospital na véspera de Natal, é um dos que seguiu os passos do Rei no futebol. Ex-goleiro com passagens por São Caetano, Ponte Preta e pelo próprio Santos (pelo qual foi vice-campeão) no qual Pelé fez a carreira lendária.

Aos 52 anos, Edinho assumiu recentemente o comando do Londrina, que disputa a Série B do Brasileirão. Ele foi liberado da pré-temporada do clube para passar o Natal ao lado do pai.

Quem também apareceu em foto da família postada por Kely no domingo foram os gêmeos Joshua e Celeste, de 26 anos. Menos ativos nas redes, eles são filhos do casamento de Pelé com a cantora gospel Assíria Seixas.

O primeiro, assim como Edinho, trabalha como esporte, na parte de fisiologia — tentou a carreira no futebol, atuando no sub-20 do Santos. Gemima, filha de Assíria, de 31 anos, manteve-se próxima de Pelé e também esteve no Einstein no Natal acompanhando a família.

Estado de saúde do Rei

No último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, na quarta-feira, foi informado que o Rei teve piora no estado de saúde e precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Ele está internado desde o dia 29 de novembro. Até o momento, não há previsão de novos boletins médicos.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

