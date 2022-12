Mais um filho de Pelé chega ao hospital para Natal com a família

Aos poucos, todos os filhos de Pelé se reúnem no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para passar as festas de fim de ano com o pai, que está internado desde o final de novembro.

Neste domingo, Joshua Arantes chegou para passar o Natal com a família e posou com a irmã, Kely Nascimento, que publicou o registro nas redes sociais.

"Chegou mais um!! Ai que cheirinho BOM!!", disse Kely Nascimento.

Na noite do dia 24, véspera do Natal, Kely havia postado a foto com parte dos membros da família que estão acompanhando a luta do rei do futebol.

"Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo".

Pelé não apareceu na foto.

Agora, estão no hospital, ao lado de Pelé, Kely, Edinho, os gêmeos Celeste e Joshua, Flávia e Gemima. A filha Jenifer ainda não chegou.

Pelé, que está em tratamento para um câncer no cólon, foi inicialmente internado para "regular os medicamentos".

Em um novo boletim divulgado pelo hospital, na quarta-feira (21), foi informado que o estado do craque "requer cuidados".

No último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, na quarta-feira, veio a informação de que piorou o estado de saúde de Pelé e de que ele precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Ele está internado desde o dia 29 de novembro.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica."

