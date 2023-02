Quem é Wallace? Atleta olímpico é suspenso pelo COB após ameaça a Lula

O jogador da seleção brasileira de vôlei, Wallace, foi suspenso pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por conta de uma enquete na redes sociais para saber se deveria dar um "tiro na cara do presidente Lula". A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 3, pelo próprio órgão.

A suspensão impõe ao jogador a não participar de nenhum campeonato organizado pelo COB, ou pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei). Wallace também não poderá mais atuar com a seleção brasileira nem sequer treinar com os companheiros.

Na decisão, o desembargador Ney Bello, conselheiro de ética do COB criticou a postura do jogador: "Que exemplo é possível extrair de um post como esse que os autos mostraram? Que tipo de exemplo fica para uma geração quando um atleta de alto rendimento confessadamente faz o que os autos dão notícia?".

O desembargador ainda citou que atletas exercem um papel fundamental na sociedade. "Roberto Dinamite, Pelé, Maria Lenk, Esther Bueno não tiveram apenas a honra e a glória de serem campeões. Todos tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam pautar-se por princípios éticos e morais", completou

Wallace chegou a se desculpar pelas redes sociais sobre o ocorrido. "Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso Presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei"

Quem é Wallace?

Wallace nasceu em São Paulo e começou a jogar vôlei com 15 anos. Ele começou sua carreira na seleção em 2007, sendo campeão mundial no campeonato Sub-21.

Em 2010, ele estreou na seleção adulta na fase classificatória da Liga Mundial de 2010 e no ano seguinte conquistou seu primeiro título com seleção, o do Pan-americano de 2011.

Em 2016, ele participou da campanha vitoriosa da seleção brasileira nas olímpiadas do Rio. O oposto foi o melhor da competição e foi um dos grandes responsáveis pela conquista.