Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Dados dos EUA, relatório do BC e Galípolo: o que move o mercado após tombo da bolsa

O calendário corporativo também traz resultados de empresas relevantes para os mercados globais nesta terça-feira, 26

Agenda do mercado: os investidores começam esta terça-feira, 27, tentando avaliar os desdobramentos da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os preços dos ativos (rstavila1/envato)

Agenda do mercado: os investidores começam esta terça-feira, 27, tentando avaliar os desdobramentos da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os preços dos ativos (rstavila1/envato)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05h30.

Priorizar nos meus resultados Google

Depois de uma das sessões mais turbulentas da história recente do mercado financeiro brasileiro, os investidores começam esta terça-feira, 27, tentando avaliar os desdobramentos da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os preços dos ativos. O Ibovespa caiu 13,88% na segunda-feira, 26, na maior perda percentual desde março de 2020, enquanto o dólar disparou 8,21%, para R$ 5,4027, na maior alta diária desde 1999.

A reação refletiu a revisão das expectativas de parte do mercado após a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, realizado no domingo, 25. A preocupação com os rumos da política econômica e fiscal do país desencadeou uma onda de vendas de ações e uma busca por proteção no dólar.

A sessão também foi marcada pelo acionamento do circuit breaker da B3, que interrompeu as negociações por 30 minutos logo na abertura.

Nesta terça-feira, a atenção dos investidores se divide entre indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, a agenda do Banco Central e os primeiros desdobramentos da reprecificação dos ativos após o resultado eleitoral.

O que acompanhar

A agenda brasileira começa às 8h, com a divulgação da Sondagem da Construção de outubro e do Índice Nacional de Custo da Construção — M (INCC-M), ambos pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No levantamento anterior, a sondagem marcou 90,5 pontos, enquanto o INCC-M registrou alta de 0,25%.

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice de Preços ao Produtor das indústrias extrativas e de transformação referente a setembro. Os dados ajudam a acompanhar a evolução dos preços na indústria brasileira.

Nos Estados Unidos, os números começam a sair às 9h, com a atualização final das permissões para construção de moradias de setembro, divulgada pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR). Em agosto, o indicador havia recuado 2,1% na comparação mensal.

Às 9h30, o mercado acompanha as encomendas de bens duráveis de setembro, divulgadas pelo Departamento do Censo americano. Em agosto, o indicador ficou estável em relação ao mês anterior. Os números ajudam a avaliar o ritmo da demanda por bens de maior valor e o desempenho da atividade industrial.

Dois indicadores saem às 11h: a confiança do consumidor americano de outubro, medida pelo Conference Board, e as vendas de novas moradias de setembro, divulgadas pela NAR. Em setembro, a confiança do consumidor estava em 81,9 pontos, enquanto as vendas de novas moradias haviam avançado 6,4% em agosto, na comparação mensal.

Os dados americanos entram no conjunto de informações acompanhado pelos investidores para avaliar a trajetória da economia e as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos.

No Brasil, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa das 11h às 13h de uma entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), em Brasília. A apresentação será transmitida pelo canal do BC no YouTube.

O documento e as declarações da autoridade monetária estarão no radar dos investidores em um momento de forte volatilidade nos mercados brasileiros. A coletiva ocorre após a sessão de segunda-feira, quando a revisão das expectativas sobre a política econômica provocou perdas expressivas na bolsa e uma disparada do dólar.

Já o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) discute uma proposta de resolução para criar a Política Nacional de Tratamento Adequado aos Precatórios no Poder Judiciário.

Nos Estados Unidos, o Tesouro realiza às 14h um leilão de títulos públicos de cinco anos, conhecidos como Treasury notes (T-notes). A operação integra a agenda de financiamento do governo americano e pode ser acompanhada pelos investidores interessados na demanda por títulos soberanos e no comportamento dos juros no mercado de renda fixa.

Temporada de balanços ganha força

O calendário corporativo também traz resultados de empresas relevantes para os mercados globais. Entre os destaques desta terça-feira estão os balanços de Visa, Coca-Cola, HSBC, Boeing e S&P Global.

No Brasil, a Hypera também divulga seus resultados. Os números das companhias entram no radar dos investidores em uma sessão na qual a avaliação do cenário político e econômico deve continuar influenciando a precificação dos ativos.

Acompanhe tudo sobre:Agenda do diaIndicadores econômicosMercadosMercado financeiro

Mais de Invest

INSS continua folha de outubro nesta terça, 27; veja quem tem direito

Ações caíram forte com Lula, mas esse gestor acha que ainda não é hora de comprar

Essas quatro ações zeraram os ganhos no ano após reeleição de Lula

Bolsa perde R$ 734 bi com reeleição de Lula, quase o valor de uma Petrobras

Mais na Exame

Pop

Freddy Krueger, Jason e Michael Myers: quem são os maiores vilões do terror?

Inteligência Artificial

O que estudar para disputar vagas de IA que pagam mais de R$ 20 mil

Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre as eleições de Israel

Ciência

Altman, Zuckerberg e Bezos: como bilionários da tecnologia estão mudando a ciência