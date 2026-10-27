Dados dos EUA, relatório do BC e Galípolo: o que move o mercado após tombo da bolsa

Depois de uma das sessões mais turbulentas da história recente do mercado financeiro brasileiro, os investidores começam esta terça-feira, 27, tentando avaliar os desdobramentos da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os preços dos ativos. O Ibovespa caiu 13,88% na segunda-feira, 26, na maior perda percentual desde março de 2020, enquanto o dólar disparou 8,21%, para R$ 5,4027, na maior alta diária desde 1999.

A reação refletiu a revisão das expectativas de parte do mercado após a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, realizado no domingo, 25. A preocupação com os rumos da política econômica e fiscal do país desencadeou uma onda de vendas de ações e uma busca por proteção no dólar.

A sessão também foi marcada pelo acionamento do circuit breaker da B3, que interrompeu as negociações por 30 minutos logo na abertura.

Nesta terça-feira, a atenção dos investidores se divide entre indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, a agenda do Banco Central e os primeiros desdobramentos da reprecificação dos ativos após o resultado eleitoral.

O que acompanhar

A agenda brasileira começa às 8h, com a divulgação da Sondagem da Construção de outubro e do Índice Nacional de Custo da Construção — M (INCC-M), ambos pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No levantamento anterior, a sondagem marcou 90,5 pontos, enquanto o INCC-M registrou alta de 0,25%.

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice de Preços ao Produtor das indústrias extrativas e de transformação referente a setembro. Os dados ajudam a acompanhar a evolução dos preços na indústria brasileira.

Nos Estados Unidos, os números começam a sair às 9h, com a atualização final das permissões para construção de moradias de setembro, divulgada pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR). Em agosto, o indicador havia recuado 2,1% na comparação mensal.

Às 9h30, o mercado acompanha as encomendas de bens duráveis de setembro, divulgadas pelo Departamento do Censo americano. Em agosto, o indicador ficou estável em relação ao mês anterior. Os números ajudam a avaliar o ritmo da demanda por bens de maior valor e o desempenho da atividade industrial.

Dois indicadores saem às 11h: a confiança do consumidor americano de outubro, medida pelo Conference Board, e as vendas de novas moradias de setembro, divulgadas pela NAR. Em setembro, a confiança do consumidor estava em 81,9 pontos, enquanto as vendas de novas moradias haviam avançado 6,4% em agosto, na comparação mensal.

Os dados americanos entram no conjunto de informações acompanhado pelos investidores para avaliar a trajetória da economia e as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos.

No Brasil, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa das 11h às 13h de uma entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), em Brasília. A apresentação será transmitida pelo canal do BC no YouTube.

O documento e as declarações da autoridade monetária estarão no radar dos investidores em um momento de forte volatilidade nos mercados brasileiros. A coletiva ocorre após a sessão de segunda-feira, quando a revisão das expectativas sobre a política econômica provocou perdas expressivas na bolsa e uma disparada do dólar.

Já o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) discute uma proposta de resolução para criar a Política Nacional de Tratamento Adequado aos Precatórios no Poder Judiciário.

Nos Estados Unidos, o Tesouro realiza às 14h um leilão de títulos públicos de cinco anos, conhecidos como Treasury notes (T-notes). A operação integra a agenda de financiamento do governo americano e pode ser acompanhada pelos investidores interessados na demanda por títulos soberanos e no comportamento dos juros no mercado de renda fixa.

Temporada de balanços ganha força

O calendário corporativo também traz resultados de empresas relevantes para os mercados globais. Entre os destaques desta terça-feira estão os balanços de Visa, Coca-Cola, HSBC, Boeing e S&P Global.

No Brasil, a Hypera também divulga seus resultados. Os números das companhias entram no radar dos investidores em uma sessão na qual a avaliação do cenário político e econômico deve continuar influenciando a precificação dos ativos.