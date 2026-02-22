Quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno de 2026: qual país liderou?

Johannes Hoesflot Klaebo (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 17h18.
As Olimpíadas de Inverno 2026, realizadas em Milano-Cortina d'Ampezzo, na Itália, foram marcadas por performances de destaque e revezamentos no topo do quadro de medalhas. Após as competições concluídas neste domingo, 22, a liderança ficou com a Noruega, seguida pelos Estados Unidos e Itália, entre as principais potências do esporte na neve.
A Noruega confirmou sua supremacia nos Jogos de Inverno, com 18 medalhas de ouro, 12 de prata e 11 de bronze, totalizando 41 pódios conquistados ao longo das competições. O desempenho norueguês consolidou a liderança com ampla vantagem sobre as demais nações.
Logo atrás, os Estados Unidos somaram 33 medalhas (12 ouros, 12 pratas e 9 bronzes), ocupando a segunda posição, seguido pela Itália, com 30 pódios (10 ouros, 7 pratas e 3 bronzes).
Confira o ranking geral:
41 medalhas — Noruega: 18 ouros, 12 pratas, 11 bronzes;
33 medalhas — Estados Unidos: 12 ouros, 12 pratas, 9 bronzes;
30 medalhas — Itália: 10 ouros, 6 pratas, 14 bronzes;
26 medalhas — Alemanha: 8 ouros, 10 pratas, 8 bronzes;
23 medalhas — França: 8 ouros, 9 pratas, 6 bronzes;
23 medalhas — Suíça: 6 ouros, 9 pratas, 8 bronzes;
20 medalhas — Holanda: 10 ouros, 7 pratas, 3 bronzes;
18 medalhas — Suécia: 8 ouros, 6 pratas, 4 bronzes.
O Brasil alcançou um marco inédito na história dos Jogos de Inverno ao figurar no quadro de medalhas da edição de 2026. A posição final da delegação brasileira foi 19ª, com uma medalha de ouro, conquistada em esqui alpino.
O ouro brasileiro foi conquistado por Lucas Pinheiro Braathen na prova de slalom gigante no esqui alpino, a primeira medalha do Brasil em toda a história das Olimpíadas de Inverno e um dos momentos mais marcantes da competição.
A conquista histórica não só garantiu presença no quadro geral de medalhas, como representou a melhor campanha do Brasil em Jogos de Inverno, elevando a visibilidade da delegação verde-amarela no cenário internacional.
Ao todo, de 93 países participantes, 29 conquistaram ao menos uma medalha nos Jogos de Inverno de 2026.
A liderança norueguesa reafirma sua tradição esportiva em competições de neve.