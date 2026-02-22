Quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno de 2026: qual país liderou?

As Olimpíadas de Inverno 2026, realizadas em Milano-Cortina d'Ampezzo, na Itália, foram marcadas por performances de destaque e revezamentos no topo do quadro de medalhas. Após as competições concluídas neste domingo, 22, a liderança ficou com a Noruega, seguida pelos Estados Unidos e Itália, entre as principais potências do esporte na neve.

Noruega lidera quadro de medalhas em Milão-Cortina

A Noruega confirmou sua supremacia nos Jogos de Inverno, com 18 medalhas de ouro, 12 de prata e 11 de bronze, totalizando 41 pódios conquistados ao longo das competições. O desempenho norueguês consolidou a liderança com ampla vantagem sobre as demais nações.

Logo atrás, os Estados Unidos somaram 33 medalhas (12 ouros, 12 pratas e 9 bronzes), ocupando a segunda posição, seguido pela Itália, com 30 pódios (10 ouros, 7 pratas e 3 bronzes).

Confira o ranking geral:

41 medalhas — Noruega: 18 ouros, 12 pratas, 11 bronzes; 33 medalhas — Estados Unidos: 12 ouros, 12 pratas, 9 bronzes; 30 medalhas — Itália: 10 ouros, 6 pratas, 14 bronzes; 26 medalhas — Alemanha: 8 ouros, 10 pratas, 8 bronzes; 24 medalhas — Japão: 5 ouros, 7 pratas, 12 bronzes; 23 medalhas — França: 8 ouros, 9 pratas, 6 bronzes; 23 medalhas — Suíça: 6 ouros, 9 pratas, 8 bronzes; 21 medalhas — Canadá: 5 ouros, 7 pratas, 9 bronzes; 20 medalhas — Holanda: 10 ouros, 7 pratas, 3 bronzes; 18 medalhas — Suécia: 8 ouros, 6 pratas, 4 bronzes.

Destaque do Brasil no quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno

O Brasil alcançou um marco inédito na história dos Jogos de Inverno ao figurar no quadro de medalhas da edição de 2026. A posição final da delegação brasileira foi 19ª, com uma medalha de ouro, conquistada em esqui alpino.

O ouro brasileiro foi conquistado por Lucas Pinheiro Braathen na prova de slalom gigante no esqui alpino, a primeira medalha do Brasil em toda a história das Olimpíadas de Inverno e um dos momentos mais marcantes da competição.

A conquista histórica não só garantiu presença no quadro geral de medalhas, como representou a melhor campanha do Brasil em Jogos de Inverno, elevando a visibilidade da delegação verde-amarela no cenário internacional.

Quantos países levaram medalhas nos Jogos de Inverno 2026?

Ao todo, de 93 países participantes, 29 conquistaram ao menos uma medalha nos Jogos de Inverno de 2026.

A liderança norueguesa reafirma sua tradição esportiva em competições de neve.