Norueguês Johannes Høsflot Klæbo supera marca que durava desde 1980 e entra para a elite olímpica. (Getty Images)
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 17h38.
O norueguês Johannes Høsflot Klæbo protagonizou a maior campanha individual dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 ao conquistar seis medalhas de ouro nas seis provas que disputou no esqui cross-country. O desempenho estabeleceu um novo recorde de títulos em uma única edição dos Jogos de Inverno e colocou o atleta como o maior campeão individual do evento em 2026.
Aos 29 anos, Klæbo venceu todas as distâncias do programa que competiu e encerrou a participação com ouro nos 50 km estilo clássico, prova de resistência que marcou a consolidação de sua evolução além das provas de sprint. Ao cruzar a linha de chegada, o norueguês comemorou de forma emocionada o feito inédito.
Com seis ouros em Milão-Cortina, Klæbo superou a marca histórica de cinco títulos em uma única edição, que pertencia desde 1980 ao patinador de velocidade americano Eric Heiden. O novo recorde passa a ser exclusivo do esquiador norueguês.
O resultado também o transforma no atleta com mais medalhas de ouro nos Jogos de Inverno de 2026, considerando todas as modalidades — nenhum outro competidor igualou o número de títulos nesta edição.
Em número total de medalhas de ouro olímpicas (somando Jogos de Inverno e de Verão), Klæbo ainda não é o maior campeão da história. Com 11 ouros acumulados na carreira, ele ocupa a segunda posição no ranking geral de títulos olímpicos, atrás do nadador americano Michael Phelps, que soma 23.
Dentro do universo específico dos Jogos de Inverno, porém, Klæbo passa a integrar o grupo de atletas mais vitoriosos de todos os tempos e detém agora o recorde de mais ouros em uma única edição.
Especialista em sprint no início da trajetória, Klæbo ampliou o repertório competitivo ao longo do ciclo olímpico. Após resultados abaixo do esperado nas provas longas em 2022, ele reformulou a preparação física e estratégica para ganhar competitividade nas distâncias maiores, movimento que se refletiu diretamente na campanha de 2026.
O desempenho reforça a tradição da Noruega nas provas de neve e coloca Klæbo como principal nome do esqui cross-country na atual geração, com um dos resultados mais dominantes já registrados em Jogos Olímpicos de Inverno.
Além de Klæbo, a Noruega é um destaque em geral nos Jogos de Inverno 2026. A Noruega terminou no topo do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, com 41 medalhas no total, impulsionada pelo desempenho consistente nas principais modalidades de neve.
O país concentrou boa parte de seus pódios no esqui cross-country, biatlo e combinada nórdica, além de medalhas estratégicas em provas de resistência e velocidade.