O norueguês Johannes Høsflot Klæbo protagonizou a maior campanha individual dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 ao conquistar seis medalhas de ouro nas seis provas que disputou no esqui cross-country. O desempenho estabeleceu um novo recorde de títulos em uma única edição dos Jogos de Inverno e colocou o atleta como o maior campeão individual do evento em 2026.

Aos 29 anos, Klæbo venceu todas as distâncias do programa que competiu e encerrou a participação com ouro nos 50 km estilo clássico, prova de resistência que marcou a consolidação de sua evolução além das provas de sprint. Ao cruzar a linha de chegada, o norueguês comemorou de forma emocionada o feito inédito.

Recorde absoluto em uma edição dos Jogos de Inverno

Com seis ouros em Milão-Cortina, Klæbo superou a marca histórica de cinco títulos em uma única edição, que pertencia desde 1980 ao patinador de velocidade americano Eric Heiden. O novo recorde passa a ser exclusivo do esquiador norueguês.

O resultado também o transforma no atleta com mais medalhas de ouro nos Jogos de Inverno de 2026, considerando todas as modalidades — nenhum outro competidor igualou o número de títulos nesta edição.

Klæbo é o maior campeão olímpico da história?

Em número total de medalhas de ouro olímpicas (somando Jogos de Inverno e de Verão), Klæbo ainda não é o maior campeão da história. Com 11 ouros acumulados na carreira, ele ocupa a segunda posição no ranking geral de títulos olímpicos, atrás do nadador americano Michael Phelps, que soma 23.

Dentro do universo específico dos Jogos de Inverno, porém, Klæbo passa a integrar o grupo de atletas mais vitoriosos de todos os tempos e detém agora o recorde de mais ouros em uma única edição.

Evolução técnica e domínio nas longas distâncias

Especialista em sprint no início da trajetória, Klæbo ampliou o repertório competitivo ao longo do ciclo olímpico. Após resultados abaixo do esperado nas provas longas em 2022, ele reformulou a preparação física e estratégica para ganhar competitividade nas distâncias maiores, movimento que se refletiu diretamente na campanha de 2026.

O desempenho reforça a tradição da Noruega nas provas de neve e coloca Klæbo como principal nome do esqui cross-country na atual geração, com um dos resultados mais dominantes já registrados em Jogos Olímpicos de Inverno.

Noruega no topo do quadro de medalhes das Olimpíadas de Inverno

Além de Klæbo, a Noruega é um destaque em geral nos Jogos de Inverno 2026. A Noruega terminou no topo do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, com 41 medalhas no total, impulsionada pelo desempenho consistente nas principais modalidades de neve.

O país concentrou boa parte de seus pódios no esqui cross-country, biatlo e combinada nórdica, além de medalhas estratégicas em provas de resistência e velocidade.