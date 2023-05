PSG x Ajaccio: veja horário e onde assistir ao vivo

PSG e Ajaccio se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, no Parque dos Principes, em Paris. A partida é válida pela 34ª rodada do campeonato francês.

Com quatro partidas para o fim da competição, e da temporada para o clube, a equipe faz contas para garantir o título francês. Em meio a protestos para saída de Messi, Neymar e outros jogadores, o clube busca terminar a temporada em paz com a torcida.

Por isso, vencer bem o Ajaccio, time na zona de rebaixamento, é praticamente uma obrigação. Com seis pontos de vantagem, o Paris precisa apenas vencer os dois próximos jogos para garantir o título.

A grande novidade da partida é a volta de Lionel Messi ao time titular. O argentino ficou fora das últimas partidas após polêmica viagem para a Arábia Saudita em dia de treinamento. O camisa 10 recebeu o troféu de melhor atleta do ano nessa semana no Oscar do Esporte, em cerimônia na França. Um gol e uma boa atuação pode diminuir a pressão para a saída do campeão do mundo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG

O jogo deste sábado às 16h entre PSG x Ajaccio terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do PSG online?

Você pode assistir a partida online no Star+.

Quais são os próximos jogos do PSG?