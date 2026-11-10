Presidente do Vitória comete gafe e chama clube de 'time pequeno' em coletiva

O presidente do Vitória, Fábio Mota, chamou o próprio clube de “time pequeno” durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 10, ao comentar as dificuldades financeiras enfrentadas pela equipe baiana. O dirigente se corrigiu logo em seguida e explicou que se referia ao orçamento reduzido do Rubro-Negro.

A declaração foi feita durante a apresentação oficial do técnico Rafael Lacerda. Ao falar sobre a perda de receitas com o encerramento do contrato com a casa de apostas Bet7k, Mota afirmou que o impacto financeiro era especialmente significativo para clubes com menor capacidade orçamentária.

“A dificuldade financeira da gente ter perdido o dinheiro das bets. Vocês sabem que isso é muito para um time pequeno, um time de orçamento pequeno. Quando você tem um orçamento pequeno e você perde 27% do seu orçamento, você complica a vida financeira do clube”, disse o presidente.

Por que o Vitória perdeu 27% do orçamento?

O Vitória deixou de contar com os valores pagos pela Bet7k, antiga patrocinadora máster da equipe. Segundo Fábio Mota, o acordo previa repasses de R$ 3 milhões por mês e representava R$ 45 milhões no planejamento financeiro do clube.

O contrato foi encerrado após mudanças nas regras federais para o setor de apostas esportivas. Com a interrupção dos pagamentos, a diretoria precisou rever as projeções financeiras para a temporada, enquanto as despesas do clube permaneceram.

Em outubro, o dirigente já havia comentado o impacto da perda do patrocínio e reconhecido que a ausência dos R$ 45 milhões comprometeu o planejamento do Vitória.

Qual é a situação do Vitória no Brasileirão?

Além das dificuldades financeiras, o clube enfrenta uma reta final decisiva na luta contra o rebaixamento. Na atualização mais recente da tabela, o Vitória ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.

A equipe terá mais quatro partidas para tentar garantir a permanência na Série A. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, no Barradão, em 19 de novembro. Depois, o time enfrenta Internacional, Santos e Vasco.

A apresentação de Rafael Lacerda ocorre após a demissão de Jair Ventura, desligado em 2 de novembro. O novo treinador assinou contrato com o clube até o fim de 2027.