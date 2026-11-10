Presidente do Vitória comete gafe e chama clube de 'time pequeno' em coletiva

Fábio Mota: presidente Vitória comete deslize em coletiva do clube (Victor Ferreira/Vitória)
Colaboradora
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 15h28.
O presidente do EC Vitória, Fábio Mota, chamou o próprio clube de "time pequeno" durante coletiva, ao explicar dificuldades financeiras após perda de patrocínio. O clube enfrenta reta final delicada na luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileirão, ocupando a 15ª posição com apenas um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento.
O presidente do Vitória, Fábio Mota, chamou o próprio clube de “time pequeno” durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 10, ao comentar as dificuldades financeiras enfrentadas pela equipe baiana. O dirigente se corrigiu logo em seguida e explicou que se referia ao orçamento reduzido do Rubro-Negro.
A declaração foi feita durante a apresentação oficial do técnico Rafael Lacerda. Ao falar sobre a perda de receitas com o encerramento do contrato com a casa de apostas Bet7k, Mota afirmou que o impacto financeiro era especialmente significativo para clubes com menor capacidade orçamentária.
“A dificuldade financeira da gente ter perdido o dinheiro das bets. Vocês sabem que isso é muito para um time pequeno, um time de orçamento pequeno. Quando você tem um orçamento pequeno e você perde 27% do seu orçamento, você complica a vida financeira do clube”, disse o presidente.
O Vitória deixou de contar com os valores pagos pela Bet7k, antiga patrocinadora máster da equipe. Segundo Fábio Mota, o acordo previa repasses de R$ 3 milhões por mês e representava R$ 45 milhões no planejamento financeiro do clube.
O contrato foi encerrado após mudanças nas regras federais para o setor de apostas esportivas. Com a interrupção dos pagamentos, a diretoria precisou rever as projeções financeiras para a temporada, enquanto as despesas do clube permaneceram.
Em outubro, o dirigente já havia comentado o impacto da perda do patrocínio e reconhecido que a ausência dos R$ 45 milhões comprometeu o planejamento do Vitória.
Além das dificuldades financeiras, o clube enfrenta uma reta final decisiva na luta contra o rebaixamento. Na atualização mais recente da tabela, o Vitória ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.
A equipe terá mais quatro partidas para tentar garantir a permanência na Série A. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, no Barradão, em 19 de novembro. Depois, o time enfrenta Internacional, Santos e Vasco.
A apresentação de Rafael Lacerda ocorre após a demissão de Jair Ventura, desligado em 2 de novembro. O novo treinador assinou contrato com o clube até o fim de 2027.