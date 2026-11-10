Em áudio vazado de jogo, tenista ironiza e chama adversária de 'diva'

Andreeva e Pegula: tenistas têm interação divertida nas redes sociais após polêmica (Reprodução/Instagram/@_mirraandreeva_)
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Publicado em 10 de novembro de 2026 às 15h26.
Um áudio vazado de uma conversa privada entre a tenista Jessica Pegula e seu técnico gerou polêmica ao criticar a adversária Mirra Andreeva, chamada de "diva". A WTA assumiu responsabilidade pelo vazamento, explicando que microfones nas quadras captaram acidentalmente a conversa. Andreeva reagiu com bom humor nas redes sociais.
Uma conversa privada de Jessica Pegula sobre Mirra Andreeva virou assunto no circuito feminino de tênis após ser transmitida acidentalmente durante uma sessão de treino antes do WTA Finals. A norte-americana chamou a russa de “diva” e afirmou que ela precisava ser colocada em seu lugar. Dias depois, Andreeva respondeu à repercussão com bom humor nas redes sociais, e Pegula entrou na brincadeira.
O áudio foi captado por microfones instalados nas quadras de treino em Indian Wells, nos Estados Unidos, onde a edição de 2026 do WTA Finals é realizada. Durante uma conversa com seu técnico, Mark Knowles, Pegula comentou sobre o comportamento da jovem de 19 anos e também fez críticas à treinadora Conchita Martínez.
"Acho que ela é uma garota legal, só que é uma diva. Ela precisa ser colocada em seu devido lugar", disse a norte-americana, em trecho que circulou nas redes sociais.
Além das críticas, Pegula reconheceu as qualidades técnicas da adversária. A norte-americana elogiou a movimentação, o saque e a capacidade de antecipação da russa, mas questionou sua postura mental em quadra.
Na conversa, Pegula comparou Andreeva a Coco Gauff, afirmando que a jovem poderia ser ainda melhor se tivesse a mesma mentalidade da compatriota. Ela também demonstrou insatisfação com a maneira como Conchita Martínez lidava com as reações da atleta durante as partidas.
O episódio ganhou repercussão porque a conversa deveria ser privada. A representante de Pegula afirmou que a tenista não sabia que o diálogo estava sendo transmitido e que entrou em contato diretamente com as pessoas envolvidas para se desculpar.
A WTA reconheceu a falha e assumiu total responsabilidade por não ter informado às jogadoras e às equipes que os microfones instalados nas quadras de tênis estavam ligados durante os treinos.
A entidade explicou que os equipamentos deveriam captar o som ambiente das atividades, como o barulho das bolas, e não conversas particulares. Após a repercussão, os vídeos das sessões foram retirados do canal oficial da organização no YouTube.
A associação também pediu desculpas a Pegula e ao treinador Mark Knowles. As transmissões dos treinos poderiam continuar, mas sem captação de áudio.
Em vez de responder diretamente às declarações, Andreeva usou o episódio para fazer uma brincadeira nas redes sociais. A russa publicou uma sequência de fotos dos bastidores do WTA Finals, incluindo uma imagem ao lado de Pegula, e escolheu a legenda “DIVAS”.
A norte-americana entrou no clima e comentou na publicação: “Divas in Chanel” — em português, “Divas de Chanel”, em referência às roupas usadas pelas duas no evento.
Vale mencionar que as duas atletas estão em grupos diferentes na fase inicial do WTA Finals e podem se enfrentar caso avancem às semifinais.