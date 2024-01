Quanto ganha o campeão da Copinha? Veja a premiação para o vencedor

A final da Copa São Paulo de Futebol Junior está definida e será disputada Corinthians e Cruzeiro, nesta quinta-feira, 25 de janeiro . Os clubes em busca do título da maior competição de base do Brasil.

Maior campeão do torneio, o Corinthians vai em busca do seu 11º título. O último troféu conquistado pelo clube foi em 2017, quando também acabou campeão brasileiro com o time principal.

Já o Cruzeiro, campeão em 2007, busca seu segundo título da história. O time mineiro foi líder do Grupo 28 na primeira fase e eliminou Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo.

Qual o valor do prêmio da Copinha 2024?

O título é importante para consagrar os jogadores e incentivar os clubes a revelarem novos talentos, mas não tem tanta relevância na parte econômica para o vencedor. A Copinha não possui premiação financeira pela Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da competição. A entidade alega que o torneio tem alto custo, visto que possui muitos jogos em um curto espaço de tempo: 255 em 24 dias.

Quando é a final da Copinha 2024?

Assim como todos os anos, a final da Copa São Paulo de Futebol Junior acontece no dia 25 de janeiro, em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo.

Onde será a final da Copa São Paulo de Futebol Junior?

Devido ao Pacaembu ainda interditado por obras, a final acontece na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Onde assistir a final da Copinha?

A final será transmitida na TV Globo, na TV aberta e o pelo SporTV, na TV fechada. As opções online são do Globoplay e a Cazé TV, no YouTube.