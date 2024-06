Peru x Chile: onde assistir e horário pela Copa América Partida entre Peru x Chile é válida pela Copa América

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JULY 02: Arturo Vidal of Chile reacts during a quarterfinal match between Brazil and Chile as part of Copa America Brazil 2021 at Estadio Olímpico Nilton Santos on July 02, 2021 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) ( Wagner Meie/Getty Images)