15 funções do Claude que podem facilitar sua rotina profissional e você talvez não conheça

O Claude, assistente de inteligência artificial desenvolvido pela Anthropic, pode ajudar em tarefas que vão da análise de documentos à criação de apresentações e planilhas. Além de responder a perguntas, a ferramenta reúne recursos para organizar informações, desenvolver protótipos e automatizar etapas de atividades profissionais.

Algumas dessas funções ficam menos evidentes para quem utiliza a plataforma apenas para escrever textos ou tirar dúvidas. Conhecer os recursos disponíveis permite identificar aplicações para áreas como gestão, análise de dados, marketing, finanças e planejamento.

Para profissionais que querem ampliar o uso da inteligência artificial no trabalho, conhecer essas possibilidades é um primeiro passo para incorporá-la à rotina com objetivos mais específicos.

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15 funções do Claude que você pode usar no trabalho

1. Criar apresentações a partir de documentos

O Claude pode transformar anotações, relatórios e informações reunidas em uma conversa em apresentações estruturadas. O recurso Claude Slides permite editar os slides e exportar o material para PowerPoint ou PDF. É uma alternativa para preparar apresentações de resultados, propostas e reuniões.

2. Gerar planilhas com fórmulas

A ferramenta consegue criar arquivos Excel com fórmulas funcionais a partir de instruções em linguagem natural. Um profissional pode solicitar uma planilha de acompanhamento de orçamento, indicadores comerciais ou metas de uma equipe, por exemplo.

3. Analisar bases de dados

Ao receber arquivos CSV ou planilhas compatíveis, o Claude pode identificar padrões, comparar indicadores e calcular resultados. Um analista pode pedir uma avaliação da evolução das vendas por região ou investigar quais períodos tiveram maior variação de receita. Os resultados devem ser conferidos antes de orientar decisões.

4. Transformar PDFs em informações organizadas

Relatórios extensos podem ser enviados à ferramenta para extração de dados, identificação de tópicos e síntese de informações. Também é possível solicitar que tabelas de um documento sejam organizadas em uma planilha, facilitando comparações entre períodos ou indicadores.

5. Criar gráficos a partir de dados

O Claude pode analisar uma base de dados e produzir visualizações gráficas para destacar tendências e diferenças. Em uma apresentação gerencial, por exemplo, pode ajudar a converter números de vendas em gráficos de evolução mensal ou comparação entre equipes.

6. Organizar projetos com contexto próprio

A função Projects permite reunir arquivos, instruções e conversas relacionadas a um mesmo assunto. Um gerente pode criar um projeto para planejamento estratégico e concentrar documentos, metas e informações relevantes em um único espaço. O recurso está disponível nos planos pagos.

7. Criar documentos editáveis

Com o Claude Docs, é possível desenvolver documentos que podem ser revisados e aprimorados durante a conversa. A função pode apoiar a elaboração de relatórios, propostas, registros de reuniões e materiais de referência, com opções de exportação para formatos como Word e PDF.

8. Montar dashboards interativos

O recurso Dashboards, em versão beta e disponível em planos elegíveis, permite criar painéis a partir de dados e aplicativos conectados. Um painel pode reunir indicadores de desempenho e facilitar o acompanhamento de resultados sem depender exclusivamente de apresentações estáticas.

9. Construir protótipos sem desenvolver tudo do zero

Por meio dos chamados artifacts, o Claude consegue criar páginas, diagramas e pequenas ferramentas interativas a partir de descrições em texto. Um profissional pode solicitar um protótipo de calculadora de custos ou de um formulário para organizar demandas internas.

10. Criar modelos visuais e layouts

O Claude Design permite desenvolver rascunhos visuais, protótipos, materiais de apresentação e páginas. A função pode ajudar equipes a explorar alternativas de layout antes de encaminhar uma proposta para produção. A disponibilidade depende do plano e das condições de acesso ao recurso.

O uso desses recursos exige mais do que conhecer comandos. Saber interpretar dados, definir objetivos e avaliar respostas ajuda a aproveitar melhor a inteligência artificial.

11. Pesquisar informações na web

Quando a pesquisa na web está disponível, o Claude pode buscar informações externas para responder a perguntas e apoiar investigações. O recurso pode ser usado para mapear tendências de mercado, localizar referências e acompanhar mudanças em determinado setor. É importante consultar as fontes originais e verificar datas e dados.

12. Aprofundar pesquisas em várias etapas

O recurso Research permite conduzir pesquisas mais elaboradas, reunindo informações de diferentes fontes para responder a uma questão. Pode ser útil para preparar uma análise de concorrentes, estudar um segmento ou reunir referências para uma decisão. A abrangência depende das fontes acessíveis e das permissões da conta.

13. Criar instruções permanentes para projetos

Nos Projects, o usuário pode definir orientações que serão aplicadas às conversas daquele espaço. Uma equipe pode estabelecer o padrão de linguagem de relatórios, os critérios de análise de propostas ou o formato de resumos executivos, reduzindo a necessidade de repetir as mesmas instruções.

14. Conectar ferramentas de trabalho

O Claude oferece integrações com aplicativos e conectores compatíveis, conforme o plano e a configuração da conta. Essas conexões podem permitir o acesso a informações de ferramentas externas e apoiar atividades que envolvem diferentes sistemas. Antes de autorizar uma integração, é necessário verificar quais dados e permissões serão compartilhados.

15. Criar arquivos para download

Além de produzir respostas no chat, o Claude pode gerar arquivos em formatos como DOCX, XLSX, PPTX e PDF. Isso permite transformar instruções e informações em materiais que podem ser editados e utilizados em outras ferramentas, como um relatório de desempenho ou uma apresentação para clientes.

Como aproveitar melhor o Claude no trabalho

A utilidade de cada recurso depende da tarefa, dos dados disponíveis e do resultado esperado. Para obter respostas mais adequadas, vale informar o objetivo, o público, o formato desejado e as restrições da atividade.

Em análises financeiras, relatórios gerenciais e decisões estratégicas, é importante conferir cálculos, referências e conclusões. A inteligência artificial pode apoiar a execução de tarefas, mas não elimina a necessidade de avaliação humana, especialmente quando há informações confidenciais ou consequências relevantes.