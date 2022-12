Partida entre Brasil e Coreia do Sul foi feita em estádio 100% desmontável

A partida que garantiu a classificação da Seleção na Copa do Mundo para as quartas de final foi histórica. A goleada do Brasil contra a Coreia do Sul, por 4 a 1, foi feita no estádio 947, em Doha, 100% desmontável.

O estádio foi construído em forma modular, utilizando vidros e cerca de 974 contêineres e tubulações. Sua estrutura comporta até 40 mil pessoas e sediará 7 partidas na Copa do Mundo.

Após a realização do mundial, o 974 será desmontado e sua estrutura será aproveitada para a construção de várias praças esportivas no Catar.

Ao todo, o estádio uma capacidade planejada para 44.089 espectadores.

Brasil reclama do gramado do estádio

A seleção brasileira reclamou da grama no estádio 974. Após jogar com a Suíça, eles levaram o incômodo à Fifa, que concordou com os jogadores.

A organização afirmou que o gramado do 974 não está em ótimas condições devido à quantidade de jogos em cada um dos estádios.

Quem o Brasil enfrenta nas quartas de final?

O Brasil enfrenta Croácia no dia 9 de dezembro, sexta-feira, às 12h.

Quando começam as quartas de final da Copa do Mundo?

As quartas de final da Copa do Mundo iniciarão no próxima sexta-feira, 9 de dezembro.

