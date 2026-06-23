Panamá x Croácia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Panamá e Croácia, apontando favoritismo da seleção croata no jogo desta terça-feira, 23 de junho, pelo Grupo L.

Em termos gerais, a Croácia aparece com 65,3% de chance de vitória contra 14,7% do Panamá, enquanto o empate tem 20,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória croata por 0 a 2, com 11,4% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória croata por 0 a 3 com 7,9%, vitória croata por 0 a 1 com 11,2%, empate por 1 a 1 com 9,3% e vitória croata por 1 a 2 com 9,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.