Esporte

Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Partida entre Palmeiras e Vasco é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15h35.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Palmeiras recebe o Vasco nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, busca manter o bom momento em casa, enquanto o Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, tenta se recuperar na competição.

O Alviverde ocupa a terceira posição na tabela com 49 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo, e vem fazendo uma campanha sólida com 71% de aproveitamento. O time possui a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas 19 gols sofridos.

Já o Vasco encontra-se na 12ª colocação com 30 pontos, apresentando uma campanha irregular na competição. O Cruz-maltino tem sido efetivo no ataque com 38 gols marcados, mas sofre com a defesa que já foi vazada 35 vezes no campeonato.

Prováveis Escalações:

Palmeiras:

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno e Emiliano Martínez; Andreas Pereira, Felipe Anderson e Flaco López; Vítor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Vasco:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Técnico: Fernando Diniz.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 1º de outubro, entre Palmeiras e Vasco terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosBrasileirãoPalmeiras

Mais de Esporte

Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de jogadores para amistosos contra Japão e Coreia

Monaco x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da Champions League

Barcelona x PSG: onde assistir, horário e escalações da Champions League

Jogos de hoje, quarta-feira, 1º de outubro: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Negócios

O novo plano da mineira Algar para crescer com internet: se aliar a um negócio de R$ 7 bilhões

Future of Money

ETFs de Solana, XRP e litecoin têm 100% de chance de aprovação nos EUA, diz Bloomberg

Pop

Lollapalooza Brasil 2026 revela calendário dos shows, com Chappel Roan, Sabrina Carpenter e Doechii

Brasil

CNH sem autoescola: Lula dá aval e Ministério dos Transportes avança para implementar medida