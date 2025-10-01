Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15h35.
O Palmeiras recebe o Vasco nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere.
O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, busca manter o bom momento em casa, enquanto o Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, tenta se recuperar na competição.
O Alviverde ocupa a terceira posição na tabela com 49 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo, e vem fazendo uma campanha sólida com 71% de aproveitamento. O time possui a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas 19 gols sofridos.
Já o Vasco encontra-se na 12ª colocação com 30 pontos, apresentando uma campanha irregular na competição. O Cruz-maltino tem sido efetivo no ataque com 38 gols marcados, mas sofre com a defesa que já foi vazada 35 vezes no campeonato.
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno e Emiliano Martínez; Andreas Pereira, Felipe Anderson e Flaco López; Vítor Roque.
Técnico: Abel Ferreira.
Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Técnico: Fernando Diniz.
