Jogos de hoje, domingo, 25 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08h18.

Última atualização em 25 de janeiro de 2026 às 08h35.

Os destaques do futebol neste domingo, 25, ficam por conta dos clássicos regionais Fluminense x Flamengo e Atlético-MG x Cruzeiro, além do duelo Internacional x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho. Também vale atenção para a final da Copinha entre Cruzeiro sub-20 x São Paulo sub-20, com transmissão ao vivo na TV aberta e plataformas digitais.

A agenda de futebol do dia está recheada com partidas dos campeonatos Paulista, Mineiro, Carioca, Italiano, Inglês, Alemão, Espanhol, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Carioca

  • 18h - Fluminense x Flamengo - Globo, ge tv e Premiere
  • 20h30 - Boavista x Vasco - Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro

  • 18h - Atlético-MG x Cruzeiro - Globo, ge tv, Sportv, Premiere e SportyNet
  • 20h - Athletic x Betim - SportyNet+
  • 20h - Tombense x Democrata GV - SportyNet+

Campeonato Gaúcho

  • 20h - Internacional x Grêmio - Premiere
  • 18h - Juventude x Monsoon - Globo e Premiere

Campeonato Paulista

  • 16h - Santos x RB Bragantino - TNT e HBO Max
  • 18h30 - Novorizontino x Botafogo-SP - HBO Max
  • 20h30 - Velo Clube x Corinthians - Record, CazéTV e HBO Max

Copinha (Final)

  • 11h - Cruzeiro sub-20 x São Paulo sub-20 - Record, CazéTV e Xsports

Campeonato Italiano

  • 14h - Juventus x Napoli - CazéTV e Disney+
  • 16h45 - Roma x Milan - ESPN e Disney+

Premier Leaguer (Campeonato Inglês)

  • 11h - Crystal Palace x Chelsea - Disney+
  • 11h - Newcastle x Aston Villa - ESPN e Disney+
  • 11h - Brentford x Nottingham Forest - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 13h30 - Arsenal x Manchester United - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h - Atlético de Madrid x Mallorca - ESPN 4 e Disney+
  • 12h15 - Barcelona x Oviedo - Disney+
  • 14h30 - Real Sociedad x Celta de Vigo - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Alavés x Betis - Xsports e Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje?

O jogo Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Premiere, às 18h.

Que horas é o jogo do Cruzeiro x Atlético-MG?

O clássico entre Atlético-MG x Cruzeiro será às 18h, com transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv, Premiere e SportyNet.

Qual canal transmite Internacional x Grêmio hoje?

O jogo Internacional x Grêmio terá transmissão exclusiva no Premiere, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 16h30 - Internacional x São Luiz (RS) - Campeonato Gaúcho
  • 18h - Atlético-MG x Cruzeiro (MG) - Campeonato Mineiro
  • 18h - Fluminense x Flamengo (RJ) - Campeonato Carioca
  • 18h - Santa Cruz x Náutico (PE) - Campeonato Pernambucano
  • 18h - Juventude x Monsoon (RS) - Campeonato Gaúcho
  • 18h - Treze x Atlético-PB (PB) - Campeonato Paraibano
  • 18h - Figueirense x Camboriú (SC) - Campeonato Catarinense

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 25.

Record

  • 11h - Cruzeiro x São Paulo - Copinha (Final)
  • 20h30 - Velo Clube x Corinthians - Campeonato Paulista

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 25.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 11h - Newcastle x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Arsenal x Manchester United - Campeonato Inglês
  • 16h45 - Roma x Milan - Campeonato Italiano

Sportv

  • 18h - Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro
  • 20h30 - Boavista x Vasco - Campeonato Carioca

Premiere

  • 18h - Fluminense x Flamengo - Campeonato Carioca
  • 18h - Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro
  • 18h - Juventude x Monsoon - Campeonato Gaúcho
  • 20h - Internacional x Grêmio - Campeonato Gaúcho
  • 20h30 - Boavista x Vasco - Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 10h - Atlético de Madrid x Mallorca - Campeonato Espanhol
  • 11h - Crystal Palace x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 11h - Brentford x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
  • 11h - Newcastle x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Arsenal x Manchester United - Campeonato Inglês
  • 14h - Juventus x Napoli - Campeonato Italiano
  • 14h30 - Real Sociedad x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol
  • 17h - Alavés x Betis - Campeonato Espanhol

Globoplay

  • 18h - Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro

CazéTV (YouTube)

  • 11h - Cruzeiro x São Paulo - Copinha (Final)
  • 14h - Juventus x Napoli - Campeonato Italiano
  • 20h30 - Velo Clube x Corinthians - Campeonato Paulista

HBO Max

  • 16h - Santos x RB Bragantino - Campeonato Paulista
  • 18h30 - Novorizontino x Botafogo-SP - Campeonato Paulista
  • 20h30 - Velo Clube x Corinthians - Campeonato Paulista
