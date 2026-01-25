Jogos de hoje, domingo, 25 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol neste domingo, 25, ficam por conta dos clássicos regionais Fluminense x Flamengo e Atlético-MG x Cruzeiro, além do duelo Internacional x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho. Também vale atenção para a final da Copinha entre Cruzeiro sub-20 x São Paulo sub-20, com transmissão ao vivo na TV aberta e plataformas digitais.
A agenda de futebol do dia está recheada com partidas dos campeonatos Paulista, Mineiro, Carioca, Italiano, Inglês, Alemão, Espanhol, entre outros.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Carioca
- 18h - Fluminense x Flamengo - Globo, ge tv e Premiere
- 20h30 - Boavista x Vasco - Sportv e Premiere
Campeonato Mineiro
- 18h - Atlético-MG x Cruzeiro - Globo, ge tv, Sportv, Premiere e SportyNet
- 20h - Athletic x Betim - SportyNet+
- 20h - Tombense x Democrata GV - SportyNet+
Campeonato Gaúcho
- 20h - Internacional x Grêmio - Premiere
- 18h - Juventude x Monsoon - Globo e Premiere
Campeonato Paulista
- 16h - Santos x RB Bragantino - TNT e HBO Max
- 18h30 - Novorizontino x Botafogo-SP - HBO Max
- 20h30 - Velo Clube x Corinthians - Record, CazéTV e HBO Max
Copinha (Final)
- 11h - Cruzeiro sub-20 x São Paulo sub-20 - Record, CazéTV e Xsports
Campeonato Italiano
- 14h - Juventus x Napoli - CazéTV e Disney+
- 16h45 - Roma x Milan - ESPN e Disney+
Premier Leaguer (Campeonato Inglês)
- 11h - Crystal Palace x Chelsea - Disney+
- 11h - Newcastle x Aston Villa - ESPN e Disney+
- 11h - Brentford x Nottingham Forest - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 13h30 - Arsenal x Manchester United - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h - Atlético de Madrid x Mallorca - ESPN 4 e Disney+
- 12h15 - Barcelona x Oviedo - Disney+
- 14h30 - Real Sociedad x Celta de Vigo - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Alavés x Betis - Xsports e Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje?
O jogo Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Premiere, às 18h.
Que horas é o jogo do Cruzeiro x Atlético-MG?
O clássico entre Atlético-MG x Cruzeiro será às 18h, com transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv, Premiere e SportyNet.
Qual canal transmite Internacional x Grêmio hoje?
O jogo Internacional x Grêmio terá transmissão exclusiva no Premiere, às 20h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
