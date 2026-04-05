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Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo e horário

Líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras visita o Bahia na Arena Fonte Nova

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de abril de 2026 às 06h41.

Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view) e reúne dois times que vivem bom momento na competição nacional.

O Palmeiras chega como líder do Brasileirão, com 22 pontos, abrindo três de vantagem na ponta da tabela. A equipe comandada por Abel Ferreira, que retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão, busca manter a sequência positiva fora de casa.

Palmeiras tem dúvidas no ataque

Para o duelo contra o Bahia, o treinador português ainda tem dúvidas no setor ofensivo. O centroavante Vitor Roque, que se recupera de dores no tornozelo esquerdo, deve seguir como desfalque. Caso o camisa 9 não tenha condições de jogo, a tendência é que a comissão técnica mantenha a base da equipe que venceu o Grêmio no meio da semana.

As mudanças mais prováveis estão no sistema defensivo. Gustavo Gómez deve retornar à zaga após ser poupado, enquanto na lateral esquerda Arthur deve ganhar a vaga, em razão das lesões de Piquerez e Jefté.

Bahia vive boa fase

Do outro lado, o Bahia também vive bom momento no Campeonato Brasileiro. O time nordestino ocupa a terceira colocação, com 17 pontos, tem um jogo a menos e soma apenas uma derrota na competição até agora.

Para enfrentar o Verdão, o técnico Rogério Ceni segue sem poder contar com Kanu, que realizou um treino neste sábado, além de Ruan Pablo e Ronaldo, que tratam lesão. A possível novidade entre os relacionados é o atacante Sanabria.

Ficha técnica – Palmeiras x Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro – 10ª rodada
Data: Domingo, 5 de abril
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Prováveis escalações

Palmeiras:
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Allan e Arias; Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira

Bahia:
Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre [Erick], Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo.
Técnico: Rogério Ceni

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