Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir e horário pelo Brasileirão

A partida entre Palmeiras x Atlético-MG é válida pelo Campeonato Brasileiro Série A e acontece neste sábado, 28 de setembro, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto será transmitido ao vivo pelo canal Premiere.

O Palmeiras, segundo colocado na tabela, chega embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas. A equipe comandada por Abel Ferreira busca alcançar o líder Botafogo e continuar na briga pelo título do Brasileirão 2024. Com 53 pontos e 16 vitórias em 27 jogos, o Verdão tem a defesa menos vazada do campeonato, com apenas 19 gols sofridos.

Do outro lado, o Atlético-MG, atualmente na nona colocação com 36 pontos, tenta garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. O Galo precisa de um bom resultado fora de casa para se afastar dos concorrentes diretos e consolidar sua recuperação na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre Palmeiras x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online Palmeiras x Atlético-MG?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay (para assinantes do Premiere).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.