Botafogo x Grêmio: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O confronto entre Botafogo x Grêmio é outra grande atração do Campeonato Brasileiro Série A neste sábado, 28 de setembro. A partida será realizada às 21h, no Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

O Botafogo, líder absoluto do Brasileirão com 56 pontos em 27 jogos, busca consolidar sua posição rumo ao título. Invicto nas últimas cinco partidas, com quatro vitórias, o Glorioso é comandado por Bruno Lage e tem o melhor saldo de gols do campeonato (+21). Uma vitória pode ampliar ainda mais sua vantagem sobre os concorrentes diretos.

Já o Grêmio, na 14ª colocação com 31 pontos, tenta se afastar da zona de perigo. A equipe de Renato Gaúcho vem de uma sequência instável, com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos. O Tricolor Gaúcho precisa de uma vitória para subir na tabela e evitar se aproximar da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Grêmio pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre Botafogo x Grêmio será transmitido ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online Botafogo x Grêmio?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay (para assinantes do Sportv ou Premiere).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.