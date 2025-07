Palmeiras ultrapassa São Paulo e assume a 3ª maior torcida do Brasil, veja ranking

Uma pesquisa recente realizada pelo jornal O Globo em parceria com o instituto Ipsos-Ipec revelou que o Palmeiras tem, agora, a terceira maior torcida do Brasil, ultrapassando o São Paulo.

O levantamento, feito entre 5 e 9 de junho de 2025 com 2 mil brasileiros de mais de 16 anos em 132 municípios das cinco regiões do país, apontou que o Flamengo segue líder absoluto com 21,2% da preferência, seguido pelo Corinthians com 11,9%.

O Palmeiras aparece em terceiro lugar com 6,5%, enquanto o São Paulo ficou em quarto, com 6,4%.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi realizada no formato espontâneo, em que os entrevistados citaram seu time do coração sem uma lista prévia, proporcionando um panorama natural das maiores torcidas do país.

Veja o ranking:

Posição Clube % da Torcida % em 2022 (quando disponível) 1º Flamengo 21,2% - 2º Corinthians 11,9% - 3º Palmeiras 6,5% 7,4% 4º São Paulo 6,4% 8,2% 5º Vasco 3,4% - 6º Grêmio 3,0% - 7º Cruzeiro 2,3% - 8º Atlético-MG 2,3% - 9º Bahia 2,2% - 10º Santos 2,0% - 11º Internacional 1,7% - 12º Botafogo 1,5% - 13º Sport 1,3% - 14º Fluminense 0,9% - 15º Seleção brasileira 0,9% - 16º Vitória 0,8% - 17º Fortaleza 0,7% - 18º Ceará 0,7% - 19º Santa Cruz 0,6% - 20º Athletico-PR 0,5% - 21º Remo 0,5% -

Força crescente do Palmeiras

Embora a diferença do Palmeiras para o São Paulo seja pequena, ela marca uma tendência importante na disputa pelo terceiro lugar entre as torcidas paulistas.

O levantamento reforça a força crescente do Palmeiras, impulsionada pelo sucesso recente do clube em competições nacionais e internacionais.