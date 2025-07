Abel Ferreira revela o que falta para renovar contrato com Palmeiras; Leila é contra condição

Após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, neste domingo, 21, o técnico Abel Ferreira revelou em entrevista coletiva que já tem em mãos um contrato de renovação por mais dois anos, mas ainda não assinou. Segundo ele, o impasse gira em torno de uma cláusula que permitiria sua saída imediata caso não conquiste títulos em 2025 — condição rejeitada pela presidente Leila Pereira.

“Só falta uma cláusula para eu assinar. Se não ganhar títulos, posso ir embora. É a única que falta, porque a Leila não quer”, afirmou o treinador, reforçando que o contrato, válido até 2027, está à disposição desde janeiro.

O técnico português, no clube desde 2020, nunca passou uma temporada sem levantar ao menos uma taça. No ano passado, venceu somente o Campeonato Paulista. Abel enfatizou que seu maior combustível profissional são as conquistas. “Dinheiro é consequência daquilo que tu faz”, disse. “Eu me alimento de títulos.”

Clube já sabe das saídas e prepara reposições

Durante a coletiva, Abel também comentou a venda de jogadores como Ríos e a preparação do elenco para suprir perdas com jovens da base e reforços planejados. “Sabíamos que o Ríos ia sair, e já tínhamos o Lucas Evangelista. Estamos sempre nos reinventando.”

O treinador citou que essa é a quarta ou quinta negociação acima de 30 milhões de euros em seu período no clube, como os casos de Endrick e Estevão, e reforçou seu papel em valorizar ativos. “Pegamos um jogador que valia 6 milhões e transformamos em um de 30 milhões”, disse.

Abel voltou a expressar o carinho pelo país e pelo clube. Disse que nunca foi tão bem recebido como no Brasil e rasgou elogios a Leila Pereira, a quem chamou de “a melhor presidente do mundo”.

Apesar das especulações sobre desgaste ou possível saída, ele reiterou sua vontade de permanecer — desde que o clube também se mantenha competitivo. “Eu só estou aqui porque ganhamos títulos e formamos equipes. Quando isso não acontece, talvez seja hora de sair”, disse.

O contrato atual de Abel termina no fim de 2025. Leila já manifestou publicamente diversas vezes seu desejo de estender o vínculo com o técnico. A cláusula de desempenho segue sendo o único ponto de desacordo.