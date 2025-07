Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Vasco e São Paulo anunciam novos NFTs com staking

Alguns dos maiores times de futebol do Brasil anunciaram na última terça-feira, 22, o lançamento dos primeiros NFTs (tokens não-fungíveis) do país que contam com um sistema de staking.

Desenvolvido pela Chiliz, a nova coleção, chamada Cards do Futebol, transforma as clássicas figurinhas dos jogadores em colecionáveis digitais originais e exclusivos através de uma proposta que usa inteligência artificial para gerar combinações aleatórias únicas.

De acordo com a Chiliz, a ação conta com a participação de seis grandes clubes brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Vasco da Gama e São Paulo. Cada um terá três modelos de card, um para cada nível de raridade, desenvolvidos com identidade visual própria, inspirada nas cores, símbolos e torcida de cada clube.

Após emitidas, as figurinhas podem ser negociadas em um mercado secundário de NFTs. Elas também são as primeiras do gênero a unir escassez programada, IA e staking de fan tokens em uma mecânica gamificada com duração de seis meses.

“Essa campanha, idealizada e criada a seis mãos, junto com os clubes nossos parceiros e a plataforma Gotas Social, é mais um passo rumo à inovação e integração do que há de mais pioneiro em tecnologia ao universo dos esportes e reforça o compromisso do Grupo Chiliz de fomentar cada vez mais o ecossistema SportFi”, afirma Bruno Pessoa, country manager Brasil da Chiliz.

A empresa afirma que cada card será gerado por IA e ilustrado com fotos reais de jogadores dos clubes, seguindo três níveis de raridade: comum, com seis jogadores por card; épico, com quatro jogadores; e lendário, com três jogadores. As imagens utilizadas nos NFTs são fruto de uma curadoria especial feita com base em fotos de estúdio fornecidas pelas agremiações.

O uso de inteligência artificial garante que nenhum card seja igual ao outro, segundo a Chiliz. Os jogadores são selecionados e combinados aleatoriamente no momento da criação do colecionável, de forma que nenhuma combinação de atletas se repita.

Uma vez criados, os cards poderão ser vendidos, trocados ou apenas exibidos no marketplace do Gotas Social, plataforma de tecnologia e colecionáveis digitais integrada ao ecossistema da rede blockchain Chiliz Chain.

A cada 24 horas, os torcedores poderão gerar até um NFT por raridade por clube, ou seja, até três cards por clube por dia. Essa criação diária estará vinculada à quantidade de fan tokens que o usuário mantém em staking.

O staking poderá ser realizado de duas formas. Usuários da carteira Socios.com devem fazer o staking diretamente dentro da plataforma. Após isso, o processo de mintagem será feito pelo site Cards do Futebol, acessível também através de um app que será integrado à própria carteira.

Já os usuários com outras carteiras poderão fazer o staking diretamente pelo site Cards do Futebol, seguindo os mesmos critérios de participação. Se o usuário retirar os fan tokens durante o período da campanha, ele perde o direito de criar os cards.

Ao todo, são quase 200 atletas retratados, distribuídos entre os clubes participantes da campanha. Entre eles estão nomes como Coutinho, Arrascaeta, Weverton, Raphael Veiga, Arboleda, Lucas, John Arias, Thiago Silva e Alan Patrick.

