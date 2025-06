Corinthians renova com a Nike por 10 anos e contrato pode render até R$ 1,3 bilhão para o clube

O Corinthians e a Nike selaram a continuidade de uma parceria que já dura 22 anos, com um contrato renovado que vai até 2035. O acordo, que mais do que dobra os valores do contrato anterior, pode render até R$ 1,3 bilhão ao clube, levando em conta bônus e outras receitas variáveis. A informação foi apurada pelo GE.

O novo contrato garante ao Corinthians R$ 59 milhões anuais por 10 anos, com ajustes anuais baseados no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Em comparação, a Adidas, que também fez proposta ao clube, ofereceu valores anuais em torno de R$ 53 milhões.

A previsão é que o valor total do novo acordo ultrapasse R$ 1 bilhão ao longo de sua duração, dependendo do cumprimento de metas e bonificações, como o avanço do time em competições importantes.

Uma das principais metas para acionar os bônus será a chegada a finais, e não necessariamente a conquista de títulos.

Além disso, a Nike antecipa R$ 100 milhões para os cofres do clube como parte do novo acordo.

O Corinthians ainda pode receber R$ 25 extras por peça em vendas superiores a 750 mil itens, número que diminui em relação à meta de 1 milhão de peças estipulada pela Adidas.

Vantagens para o clube

O Corinthians também obteve mais flexibilidade no novo contrato. Em casos de falta de material por até 50 dias, o clube pode romper o vínculo unilateralmente, o que não era possível no acordo anterior.

Além disso, a Nike se comprometeu a não cobrar valores pendentes, como ocorreu em 2023, quando o clube utilizou R$ 12 milhões em produtos, apesar de ter direito a apenas R$ 4 milhões.

Outro ponto importante foi a abertura da Nike em relação à parceria com outras marcas.

O clube poderá firmar acordos com outras empresas, como foi o caso da marca Approve, sem que isso gere conflito com a fornecedora.

Decisão

A negociação com a Adidas estava em andamento desde 2024, mas o temor de uma disputa judicial sobre a renovação do contrato com a Nike fez com que o Corinthians optasse pela continuidade com a fornecedora americana.

A Nike, por sua vez, aceitou melhorar as condições do contrato e abrir mão de uma parte significativa dos lucros provenientes de produtos licenciados, o que demonstra o interesse em manter a parceria com o clube paulista.