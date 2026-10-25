OEA diz que acompanha denúncias de falta de ônibus no segundo turno das eleições de 2026

A Organização dos Estados Americanos (OEA) informou que está acompanhando denúncias de problemas no transporte público durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo, 25. Passageiros relataram filas, demora e redução da circulação de ônibus em diferentes regiões do país.

Em nota divulgada nas redes sociais, a missão de observação eleitoral da organização informou que monitora as informações publicadas pela imprensa e as denúncias recebidas. O grupo também afirmou que acompanha as decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o tema. O STF, por meio do ministro Cristiano Zanin, prorrogou a votação até as 19h deste domingo.

A Missão da #OEAnoBrasil está acompanhando as informações divulgadas pela imprensa e as denúncias sobre problemas no transporte público em diferentes localidades do país. A Missão seguirá atenta às decisões do TSE sobre o tema. #Eleições2026 — OEA em português (@OEA_BR) October 25, 2026

As reclamações levaram partidos a acionar a Justiça Eleitoral em São Paulo e na Bahia. Em Sergipe, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou a recomposição da frota de ônibus intermunicipais.

A organização integra a observação internacional do processo eleitoral brasileiro. A missão reúne mais de 90 observadores de 23 países, com atuação em mais de 20 estados e no Distrito Federal.

Os especialistas acompanham aspectos como o uso de tecnologias nas eleições, as atividades da Justiça Eleitoral, as campanhas, a cobertura da imprensa e os índices de violência. A missão é chefiada por José Miguel Insulza, ex-secretário-geral da OEA e ex-chanceler do Chile.

O que aconteceu em São Paulo?

Na capital paulista, a coligação Brasil Pronto Pra Mais, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acionou a Justiça Eleitoral e acusou a prefeitura de operar o transporte municipal com apenas 60% da frota de ônibus no segundo turno.

Segundo a coligação, as denúncias de poucos veículos em circulação poderiam dificultar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A petição cita bairros da Zona Leste, como Itaim Paulista, entre as regiões afetadas.

No sábado, 24, a Justiça Eleitoral havia determinado que 100% da frota municipal estivesse disponível neste domingo. A decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Tiago Ducatti Machado, após uma ação popular apresentada por parlamentares do PSOL.

Em resposta, a SPTrans afirma que recebeu às 13h10 de sábado, 24, a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para disponibilizar a frota integral de ônibus municipais em circulação neste domingo, 25, menos de 12 horas antes do segundo turno das eleições.

A administração municipal também apontou dificuldades para ampliar a frota em prazo reduzido, incluindo a reorganização das escalas de trabalho e das folgas dos profissionais.

Por que houve prisão de secretário em Salvador?

Na Bahia, a redução da frota de ônibus em Salvador também levou a medidas judiciais. A Polícia Federal registrou a prisão em flagrante de Pablo Souza, secretário municipal de Mobilidade da capital, e a Justiça determinou a recomposição imediata do serviço, segundo a CNN Brasil.

A medida ocorreu após denúncia apresentada pela Federação Brasil Esperança (FE Brasil). De acordo com a denúncia, mesmo com a gratuidade das passagens estabelecida por decreto municipal, a frota foi reduzida em mais de 50% em relação aos dias úteis.

Moradores também publicaram nas redes sociais imagens de pontos de ônibus lotados e de menor circulação de veículos nas ruas da capital baiana.

A campanha de Lula pediu ainda ao TSE a prorrogação da votação até as 19h em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

O que aconteceu com os ônibus em Sergipe?

Em Sergipe, o TRE determinou a recomposição da frota de ônibus em todo o estado após denúncias de filas e redução da oferta de transporte neste domingo.

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE) informou que a gratuidade das passagens estava garantida e que o serviço recebeu reforço de 20 veículos, além dos ônibus extras disponibilizados inicialmente.

Segundo o órgão, a demanda ficou acima do esperado. Uma das razões apontadas foi o deslocamento de eleitores que não votaram no primeiro turno e compareceram às urnas neste domingo.