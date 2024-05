Palmeiras e Chelsea fecham acordo milionário por Estêvão; entenda os detalhes da negociação

Falta pouco para que o jovem talento Estêvão troque a camisa verde pela azul. Nesta quinta-feira, 23, a negociação entre o Palmeiras e o Chelsea, da Inglaterra avançou algumas casas e os clubes chegaram a um acordo para a venda do jogador, de 17 anos.

O valor aproximado é de R$ 350 milhões, distribuídos entre uma quantia fixa e bônus por metas. O Verdão terá direito a 70% do valor total, enquanto o restante ficará com o jogador e sua família.

Quando Estevão deixa o Verdão?

A negociação levou mais tempo do que o esperado porque haviam divergências referentes aos bônus, que foram superadas durante as últimas discussões. Na avaliação dos clubes, Estevão conseguirá atingir a maioria das metas, que segue o padrão estabelecido em outras transferências, como a de Endrick para o Real Madrid.

Ainda faltam alguns meses, no entanto, para que Estêvão deixe o Palmeiras. O meia-atacante só poderá se transferir após completar 18 anos, em abril de 2025. O Verdão garantiu, ainda, que ele participará do Mundial de Clubes do próximo ano — torneio que deve marcar sua despedida com a camisa alviverde.

Apesar do acordo estar bem encaminhado, ainda há pequenos ajustes a serem feitos no contrato antes da assinatura final. A multa rescisória foi estabelecida em 45 milhões de euros. Outros grandes clubes europeus como Arsenal, Paris Saint-Germain e Barcelona também mostraram interesse no jogador.

Ascensão no Palmeiras

Em alta, Estêvão tem sido peça fundamental no Palmeiras, com atuações destacadas tanto na equipe principal quanto na categoria sub-20. Com 20 partidas disputadas, o jovem soma sete gols e três assistências, consolidando-se como uma promessa do futebol brasileiro.