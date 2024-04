Após vitórias no Paulistão e Carioca, Palmeiras e Flamengo conquistam 24 taças em sete anos; veja

No último domingo, 7, Flamengo e Palmeiras conquistaram os títulos estaduais, marcando mais um capítulo de suas sequências de sucesso iniciadas em 2018.

Desde então, ambos os clubes têm dominado não só o futebol nacional, mas também outras partidas relevantes na América do Sul. Ao longo desses anos, cada equipe acumulou exatamente 12 títulos.

Neste fim de semana, os dois clubes tiveram novos motivos para comemorar. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca, por 1 a 0. Já o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, em confronto contra o Santos, por 2 a 0.

Competição acirrada

O Verdão se destaca com os estaduais, com cinco títulos. Já o Flamengo conta com quatro. Em relação aos campeonatos brasileiros, o Palmeiras também tem a vantagem, com três conquistas ante duas do clube carioca. Por outro lado, o cenário é diferente na Libertadores, pois os times estão empatadas com dois títulos cada. A mesma situação ocorre nas Copas do Brasil, com uma conquista para cada lado.

No que diz respeito às Supercopas, o Flamengo está na frente, com duas taças, enquanto o alviverde possui apenas uma. Na Recopa, o Flamengo também lidera, com uma vitória, enquanto o Palmeiras ainda não conquistou o título nessa competição.

Confira a seguir a lista de conquistas do Palmeiras e do Flamengo nesses anos

Palmeiras

2018 - Campeonato Brasileiro

2020 - Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores

2021 - Libertadores

2022 - Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro

2023 - Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro

2024 - Campeonato Paulista

Flamengo