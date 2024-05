Paquetá é denunciado por envolvimento com apostas; saiba se o jogador pode ser banido do futebol

Após quase um ano de investigação, Lucas Paquetá foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de má conduta relacionada a apostas em quatro jogos da Premier League. Na denúncia, foram apontados quatro cartões amarelos recebidos pelo jogador.

Desde agosto do ano passado, o meia brasileiro estava sob investigação, contudo, até então, não havia sido formalmente acusado. Inicialmente, a suspeita recaía sobre a recepção de apenas um cartão amarelo.

"Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas", diz o comunicado da FA.

Diante da situação, Paquetá tem até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa. O meio-campista do West Ham também se manifestou sobre o caso em um texto compartilhado em suas redes sociais, no qual negou as acusações.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses – escreveu o jogador brasileiro", escreveu o jogador.

E acrescentou: "Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários".

Como o caso começou?

A investigação começou após uma denúncia relacionada ao cartão amarelo recebido por Lucas Paquetá durante o confronto contra o Aston Villa pela Premier League, em março de 2023. No momento em que ocorreu, aos 24 minutos do segundo tempo, o brasileiro cometeu uma falta em John McGinn, meio-campista do Aston Villa, por meio de um carrinho por trás.

O processo partiu de incomum aumento no volume de apostas combinadas em dois jogos realizados no mesmo dia, um pelo Campeonato Inglês e outro pelo Campeonato Espanhol. A aposta combinada previa que Paquetá receberia um cartão amarelo no jogo entre West Ham e Aston Villa, pela Premier League, e que Luiz Henrique (atualmente no Botafogo) seria advertido com um cartão amarelo na partida entre Real Betis (seu time) e Villarreal. Ambos os jogadores acabaram recebendo os cartões conforme previsto na aposta.

O que pode acontecer com Lucas Paquetá?

O meia brasileiro será chamado para depor perante uma comissão independente e poderá enfrentar uma suspensão caso seja considerado culpado.

A investigação contra Paquetá também resultou em sua exclusão da primeira convocação de Fernando Diniz para a seleção brasileira, poucas horas antes do anúncio oficial da lista. O treinador optou por deixar o meio-campista fora das convocações subsequentes, alegando "preservação" do jogador.

Mas Dorival Júnior, que assumiu o comando da Seleção após Diniz, voltou a convocar Paquetá. O meio-campista participou dos amistosos contra Espanha e Inglaterra em março e também foi incluído na lista para a Copa América.

O caso também prejudicou uma possível transferência de Paquetá para o Manchester City. No início, o pedido partiu de Pep Guardiola e o clube fez uma oferta oficial ao West Ham no valor de 70 milhões de libras durante a janela de transferências do ano passado. Por outro lado, o negócio foi suspenso devido às incertezas decorrentes do processo investigativo. Em seguida, o clube acabou contratando Matheus Nunes.