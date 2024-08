Olimpíadas 2024: Brasil encerra sábado com medalhas na ginástica, judô e boxe; veja o resumo do dia

Logo na manhã deste sábado, 3, o Brasil avançou no seu quadro de medalhas. No judô, a equipe mista conquistou a medalha de bronze contra a Itália. A decisão veio após o desempate da judoca Rafaela Silva, que venceu sua disputa com uma waza-ari no golden score, definido após uma revisão no vídeo.

Na equipe campeã estão alguns dos principais nomes da modalidade: além de Rafaela Silva, medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016, também conquistaram a medalha os atletas Willian Lima, Ketleyn Quadros, Rafael Silva, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves, Larissa Pimenta, Guilherme Schmidt, Daniel Cargnin e Beatriz Souza, ganhadora do primeiro ouro da seleção brasileira.

Já na ginástica artística, a competição final de salto gerou uma medalha de prata para Rebeca Andrade, que entrou para a lista de atletas brasileiros com maior número de medalhas olímpicas: cinco. Além dela, também ocuparam o pódio as americanas Simone Biles, maior nome da ginástica mundial, que levou o ouro, e Jade Carey, que levou o bronze.

No futebol feminino, a resiliência da nova escalação, formada por sete novas integrantes, fez o Brasil ganhar de 1 a 0 contra a seleção francesa, donas da casa. Com gol de Gabi Portilho nos minutos finais do segundo tempo, a seleção feminina continua na disputa pela medalha olímpica, inédita para o futebol feminino.

Mesmo sem a capitã Marta, que foi expulsa na última partida contra a Espanha e não pôde atuar nesta, Brasil se recuperou da sequência de derrotas. O técnico da Seleção feminina, Arthur Elias, afirmou em entrevista à TV Globo que o objetivo do novo elenco foi buscar um jogo de forma coletiva, que não dependa apenas da atuação da Marta. A mudança teve sucesso, apesar das investidas francesas.

No handebol feminino, a vitória por 30 a 19 contra a Angola garantiu o Brasil o avanço para as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris, garantindo o quarto lugar do grupo B.

No boxe, a garantia de medalha também acompanhou o gosto amargo da derrota. A baiana Bia Ferreira foi derrotada pela irlandesa Kellie Harrington, mas não sai da competição de mãos vazias: mesmo com a derrota na semifinal, Bia conseguiu a medalha de bronze na modalidade peso-leve, de até 60kg.

Na disputa pelas semifinais dos 100m rasos, nenhum brasileiro avançou. Felipe Bardi, que competia na primeira bateria, foi o brasileiro com melhor desempenho, terminando na quarta posição com um tempo de 10s18, mas não foi eliminado.

Ana Luiza Caetano, atleta do tiro com arco feminino, foi também eliminada da sua modalidade. Com um placar de 6 a 2 para a francesa Lisa Barbelin, Ana encerrou sua primeira participação olímpica na nona posição, o que igualou os melhores resultados brasileiros na modalidade: nas Olimpíadas Rio 2016, por Ane Marcelle, e em Tóquio 2020, por Marcus D’Almeida.

No caiaque cross, dois brasileiros se classificaram para a fase eliminatória das oitavas de final: Pedro Gonçalves (Pepê) e Ana Sátila Vargas. Pepê terminou em segundo lugar, avançando direto para as oitavas. Ana, após ida à repescagem, voltou à corrida e ficou em primeiro. A competição continua amanhã.

Veja como foi o dia nas Olimpíadas de Paris para os brasileiros:

Ginástica artística

Já com o bronze por equipe e a prata pela prova individual geral garantidos, a brasileira Rebeca Andrade disputou neste sábado, 3, na final do salto da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris. Principal nome do esporte no mundo, Andrade conquistou a segunda prata da competição e se entrou para a lista das maiores medalhistas do Brasil.

O pódio final ficou com Simone Biles (ouro), Rebeca Andrade (prata) e Jade Carey (bronze).

Judô

O Brasil levou a medalha de bronze na manhã deste sábado, 3, na disputa de equipes mistas do judô dos Jogos Olímpicos de Paris após vitória sobre a Itália por desempate.

A judoca brasileira Rafaela Silva conquistou a medalha de bronze para o Brasil na disputa por equipes ao vencer sua luta com um waza-ari no golden score, após uma revisão de vídeo. Durante o confronto, o técnico solicitou uma análise que confirmou o waza-ari a favor de Silva.

Futebol feminino

A seleção feminina de futebol jogou hoje contra a França nos Jogos Olímpicos de Paris. Com um gol nos minutos finais de Gabi Portilho, o Brasil venceu as donas da casa por 1 a 0, garantindo a continuidade na disputa pela medalha olímpica.

Esta vitória não apenas mantém vivo o sonho olímpico, mas também mostra como a seleção buscou a resiliência mesmo sem a presença da capitã do time, a Marta.

Boxe feminino

Depois de garantir o pódio para o Brasil no boxe peso-leve, de até 60kg, a baiana Beatriz Ferreira manteve a medalha de bronze após disputar a semifinal contra a a irlandesa Kellie Harrington. Ela já havia garantido o pódio quando venceu a última luta.

A disputa de hoje foi uma das mais difíceis para Bia, e também a mais aguardada. A baiana buscava uma revanche com Harrington, para quem perdeu o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Infelizmente, a vingança foi um prato para se comer frio: a luta foi acirrada, mas terminou com decisão no último round.

100m rasos masculino

Nenhum atleta brasileiro se classificou para as semifinais dos 100m rasos masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, durante as eliminatórias realizadas neste sábado, 3. Felipe Bardi, competindo na primeira bateria, foi o brasileiro com melhor desempenho, terminando na quarta posição com um tempo de 10s18. Apesar de ter a chance de avançar como um dos três melhores tempos entre os não classificados diretamente, sua eliminação foi confirmada.

Tiro com arco

A brasileira Ana Luiza Caetano foi eliminada nas oitavas de final do tiro com arco feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. Neste sábado, 3, a atleta perdeu para a francesa Lisa Barbelin com um placar de 6 a 2, com parciais de 28/25, 26/27, 28/27 e 28/27, no confronto realizado no Hôtel des Invalides.

Com o resultado, Ana Luiza encerra sua primeira participação olímpica na nona colocação, igualando o melhor desempenho brasileiro na modalidade. O resultado foi alcançado anteriormente por Ane Marcelle na Rio 2016, Marcus D'Almeida em Tóquio 2020, e também por Ana Luiza em duplas mistas em Paris.

Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol avançou para as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado, 3, ao vencer com autoridade a Angola por 30 a 19, assegurando o quarto lugar do grupo B.

O Brasil encerrou a fase de grupos com quatro pontos e duas vitórias. As outras equipes que se classificaram da chave são: França, Holanda e Hungria.

Caiaque cross

Pedro Gonçalves, conhecido como Pepê, e Ana Sátila Vargas garantiram vaga na fase eliminatória de oitavas de final do caiaque cross, uma das novas modalidades da canoagem slalom nos Jogos de Paris.

Neste sábado, 3, ocorreu a primeira rodada do torneio, onde os competidores foram divididos em grupos de três. Os dois atletas com os melhores tempos de cada grupo avançaram para as oitavas de final, enquanto o último colocado de cada grupo participará da repescagem ainda hoje.