Schumacher é 'visto em público' pela primeira vez após acidente

Levou mais de uma década, mas o ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, foi "visto em público" pela primeira vez após seu acidente de esqui, em 2013. Ele compareceu ao casamento da filha, Gina-Maria, no último fim de semana. A presença no evento reacendeu rumores sobre uma possível abertura da família em revelar mais detalhes sobre a condição do ex-piloto.

A cerimônia foi realizada na propriedade da família em Maiorca, na Espanha. De acordo com veículos de imprensa da Alemanha, o ex-piloto esteve presente em uma celebração que proibiu o uso de celulares, reforçando a política de privacidade estabelecida pela família.

Desde o acidente ocorrido em 2013, no qual sofreu uma grave lesão cerebral, o estado de saúde de Schumacher permanece um mistério, mantido sob extremo sigilo. Após meses em coma induzido, ele voltou para casa em 2014, onde recebe cuidados médicos especializados sob a supervisão de sua esposa, Corinna.

O casamento de Gina teria sido a primeira vez em que Schumacher apareceu em um evento com mais pessoas, incluindo amigos e familiares, desde o acidente.

Como está Schumacher?

Segundo a versão oficial da família, atualmente o ex-piloto está consciente e se recupera de forma gradativa. Ele descansa em sua casa em Lake, na Suíça, onde foi levado nove meses depois do acidente. Apenas alguns familiares e amigos íntimos são autorizados a visitá-lo.

Pietro Ferrari, filho de Enzo Ferrari, criador da marca automotiva e da equipe de Fórmula 1, também em entrevista para a La Gazzetta dello Sport, afirmou: "Lamento que falemos dele hoje como se estivesse morto. Ele não está morto, mas não consegue se comunicar".

Mick Schumacher, filho do alemão e hoje piloto da Mercedes, lamentou não poder trocar figurinhas com o pai.

Quanto custa o tratamento de Michael Schumacher?

Em 2015, a família de Michael Schumacher já havia gastado mais de 10 milhões de libras, ou R$ 43,6 milhões, em tratamentos desde que a lenda do automobilismo sofreu o grave acidente.

Relembre o tratamento de Schumacher

Schumacher descia uma montanha de esqui quando bateu forte a cabeça ao cair. A família preferiu blindar o piloto para que notícias sobre seu tratamento não fossem divulgadas, devido a isso, pouco se sabe sobre seu estado de saúde nesses dez anos.

Uma das pessoas que mantêm o sigilo da saúde de Schumacher é sua assessora, Sabine Kehm, que falou em 2021, ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport sobre a família do alemão. Ela comentou ao jornal que raramente viu uma família tão unida e que eles sempre estiveram com ele.