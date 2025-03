Que horas começa a Convocação da Seleção Brasileira? Veja onde assistir

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, revelará nesta quinta-feira, 6, sua primeira convocação de 2025. A equipe enfrentará Colômbia e Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Na sexta-feira passada, 28 de fevereiro, a CBF divulgou uma pré-lista contendo 52 jogadores. Entre os nomes selecionados por Dorival está Neymar, afastado da Seleção desde outubro de 2023, mas com boas chances de retornar.

O Brasil jogará contra a Colômbia no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20. Em seguida, viajará para Buenos Aires, onde enfrentará a líder das Eliminatórias, Argentina, no dia 25.

Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira

O anúncio será realizado nesta quinta-feira, às 11h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, com transmissão ao vivo pelo canal da CBF TV no YouTube.

Veja a pré-lista de Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina

Goleiros

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Manchester City (ING)

Hugo Souza – Corinthians

Lucas Perri – Lyon (FRA)

Weverton – Palmeiras

Zagueiros

Alexsandro – Lille (FRA)

Beraldo – PSG (FRA)

Danilo – Flamengo

Fabrício Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – PSG (FRA)

Murillo – Nottingham Forest (ING)

Laterais

Dodô – Fiorentina (ITA)

Abner – Lyon (FRA)

Alex Sandro – Flamengo

Alex Telles – Botafogo

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Arana – Atlético-MG

Vanderson – Monaco (FRA)

Wesley – Flamengo

Meio-campistas

Alisson – São Paulo

André – Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Andrey Santos – Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Éderson – Atalanta (ITA)

Gerson – Flamengo

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

Lucas – São Paulo

Paquetá – West Ham (ING)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Neymar – Santos

Oscar – São Paulo

Atacantes