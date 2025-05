O que Corinthians, Palmeiras e São Paulo precisam fazer para irem às oitavas da Copa do Brasil

Para avançarem às oitavas de final da Copa do Brasil 2025, Corinthians, Palmeiras e São Paulo precisam superar os resultados da terceira fase, que é disputada em jogos de ida e volta, com critérios de desempate baseados no saldo de gols e, se necessário, decisão por pênaltis.

Corinthians precisa evitar derrota por dois gols

O Corinthians venceu o jogo de ida contra o Novorizontino por 1 a 0, jogando fora de casa. Para garantir a vaga nas oitavas na partida de volta na Neo Química Arena, o time precisa ao menos de um empate.

Caso o Novorizontino vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se o adversário vencer por dois ou mais gols de diferença, o Corinthians será eliminado. O cenário favorece o clube alvinegro, mas ainda exige atenção defensiva.

Palmeiras joga por empate no Allianz Parque

O Palmeiras também saiu na frente no confronto contra o Ceará, vencendo por 1 a 0 no jogo de ida. Para avançar às oitavas, o Alviverde pode até empatar no duelo de volta no Allianz Parque.

O Ceará precisa de uma vitória por dois gols de diferença para eliminar o Palmeiras diretamente. Uma vitória do Ceará por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

São Paulo tem vantagem mínima contra o Náutico

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 no jogo de ida. Na partida de volta, no Estádio dos Aflitos, o Tricolor precisa apenas de um empate para avançar.

O Náutico, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para eliminar o São Paulo diretamente. Se vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. O duelo promete equilíbrio, especialmente pelo fator casa a favor dos pernambucanos.