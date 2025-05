Jogos de hoje, quarta-feira, 21 de maio, onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 21 de maio, traz partidas importantes como a final da Europa League entre Tottenham e Manchester United, a Copa do Brasil com Fortaleza enfrentando o Retrô, e duelos do Brasileirão feminino, com destaque para RB Bragantino (F) contra Fluminense (F). Além disso, ocorrem confrontos decisivos na Champions League Asiática feminina e no Sul-Americano feminino sub-17.

A programação do dia ainda inclui jogos do Campeonato Saudita, Brasileirão sub-20, Copa do Brasil, Concacaf Champions Cup feminina, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Asiática Feminina

5h - Wuhan Jiangda (F) x Ho Chi Min City (F) - Disney+

9h - Hyundai Steel Red Angels (F) x Melbourne City (F) - Disney+

Campeonato Saudita

13h10 - Al Nassr x Al Khaleej - BandSports e Canal GOAT

15h - Al Wehda x Al Hilal - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Francês (Playoffs de acesso/descenso)

15h - Metz x Reims - CazéTV

Brasileirão Sub-20

15h - Flamengo sub-20 x Juventude sub-20 - Flamengo TV (YouTube)

15h - Athletico-PR sub-20 x Atlético-MG sub-20 - Athletico Paranaense (YouTube)

15h - RB Bragantino sub-20 x São Paulo sub-20 - Massa Bruta TV (YouTube)

15h - Santos sub-20 x Vasco sub-20 - Santos TV (YouTube)

Brasileirão Feminino

15h - RB Bragantino (F) x Fluminense (F) - Sportv 2

16h - São Paulo (F) x Real Brasília (F) - TV Brasil

16h30 - América-MG (F) x Corinthians (F) - Sportv

19h - Grêmio (F) x 3B da Amazônia (F) - Grêmio FBPA (YouTube)

Quinta Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

15h45 - Forest Green Rovers x Southend United - DAZN

Europa League (Final)

16h - Tottenham x Manchester United - Band e CazéTV

Sul-Americano Feminino Sub-17

17h - Peru sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) - Sportv 2

19h30 - Brasil sub-17 (F) x Chile sub-17 (F) - Sportv 2

21h30 - Paraguai sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) - Sportv 2

Copa do Brasil

19h - Fortaleza x Retrô - Sportv e Premiere

19h30 - Aparecidense x Fluminense - Prime Video

19h30 - Bahia x Paysandu - Prime Video

21h30 - Atlético-MG x Maringá - Prime Video

21h30 - Corinthians x Novorizontino - Sportv e Premiere

21h30 - Flamengo x Botafogo-PB - Prime Video

Brasileirão Série D

19h - Sampaio Corrêa x Maranhão - TV Sampaio BETAKI (YouTube - membros)

Concacaf Champions Cup Feminina

20h30 - Club América-MEX (F) x NJ/NY Gotham (F) - Disney+

23h30 - Tigres (F) x Portland Thorns (F) - Disney+

Onde assistir ao vivo a final da Europa League; veja horário

O jogo Tottenham x Manchester United, final da Europa League, será transmitido ao vivo pela Band e CazéTV, às 16h.

Que horas é o jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil?

O jogo Fortaleza x Retrô terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje na TV aberta?

Globo

Nenhum jogo será transmitido pela Globo nesta quarta-feira, 21.

SBT

Nenhum jogo será transmitido pelo SBT nesta quarta-feira, 21.

Record

Nenhum jogo será transmitido pela Record nesta quarta-feira, 21.

Band

O Band transmitirá a final da Europa League entre Tottenham e Manchester United, às 16h.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.