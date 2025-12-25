Esporte

NFL no Natal: qual o horário e onde assistir aos jogos hoje?

A programação especial de Natal da NFL na Netflix, com Kelly Clarkson e jogos decisivos, promete ser um dos maiores eventos do ano.

NFL: confira canais e streaming que exibem os jogos

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 04h03.

A temporada 2025/26 da NFL no Brasil traz uma programação especial para este Natal, com destaque para o NFL Christmas Gameday transmitido pela Netflix.

O evento, marcado para o dia 25 de dezembro, contará com dois jogos importantes entre rivais de divisão e uma performance de Kelly Clarkson, que vai comandar a abertura do dia festivo.

Qual o horário dos jogos de hoje?

  • Dallas Cowboys vs Washington Commanders às 15h (horário de Brasília)

  • Detroit Lions vs Minnesota Vikings às 18h30 (horário de Brasília)

  • Denver Broncos vs Kansas City Chiefs às 22h15 (horário de Brasília)

Onde assistir?

  • Dallas Cowboys vs Washington Commanders: às 15h (horário de Brasília), transmissão exclusiva pela Netflix.

  • Detroit Lions vs Minnesota Vikings: às 18h30 (horário de Brasília), transmissão exclusiva pela Netflix.

  • Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: às 22h15 (horário de Brasília), transmissão pelo Prime Video.

