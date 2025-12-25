NFL no Natal: qual o horário e onde assistir aos jogos hoje?

A temporada 2025/26 da NFL no Brasil traz uma programação especial para este Natal, com destaque para o NFL Christmas Gameday transmitido pela Netflix.

O evento, marcado para o dia 25 de dezembro, contará com dois jogos importantes entre rivais de divisão e uma performance de Kelly Clarkson, que vai comandar a abertura do dia festivo.

Qual o horário dos jogos de hoje?

Dallas Cowboys vs Washington Commanders às 15h (horário de Brasília)

Detroit Lions vs Minnesota Vikings às 18h30 (horário de Brasília)

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs às 22h15 (horário de Brasília)

Onde assistir?