NFL no Natal: qual o horário e onde assistir aos jogos hoje?

NFL: confira canais e streaming que exibem os jogos
Redação Exame
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 04h03.
A temporada 2025/26 da NFL no Brasil traz uma programação especial para este Natal, com destaque para o NFL Christmas Gameday transmitido pela Netflix.
O evento, marcado para o dia 25 de dezembro, contará com dois jogos importantes entre rivais de divisão e uma performance de Kelly Clarkson, que vai comandar a abertura do dia festivo.
Dallas Cowboys vs Washington Commanders às 15h (horário de Brasília)
Detroit Lions vs Minnesota Vikings às 18h30 (horário de Brasília)
Denver Broncos vs Kansas City Chiefs às 22h15 (horário de Brasília)
Dallas Cowboys vs Washington Commanders: às 15h (horário de Brasília), transmissão exclusiva pela Netflix.
Detroit Lions vs Minnesota Vikings: às 18h30 (horário de Brasília), transmissão exclusiva pela Netflix.
Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: às 22h15 (horário de Brasília), transmissão pelo Prime Video.