NFL 2023: Com a segunda melhor audiência desde 2015, nova temporada começou com primeira zebra

Setembro chegou e com ele também a National Football League (NFL). A principal liga de futebol americano do mundo começou nesta quinta-feira, 7, com a derrota dos atuais campeões, Kansas City Chiefs, para o Detroit Lions, em Kansas City. O confronto marcou a primeira zebra da temporada.

A partida de estreia registrou a segunda melhor audiência em jogos de abertura desde 2015. A NBC, responsável pela transmissão nos Estados Unidos, registrou uma média de quase 27 milhões de telespectadores, e contou com picos de mais de 29 milhões de pessoas simultâneas. No Brasil, a NFL é televisionada pela Rede Tv no canal aberto. A emissora estreou na temporada com o confronto entre Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts e contou uma média de 0.2 e com pico de 0.5% na audiência.

Série sobre Mahomes ajudou a impulsionar o NFL

Um dos responsáveis pela boa repercussão da partida é o quarterback dos Chiefs, Patrick Mahomes. O astro que, além de ser o atual MVP da liga, prêmio dado ao melhor jogador da temporada regular, também estrelou a série Quarterback, produção documental lançada no mês de julho pela Netflix que mostra os bastidores da vida de um atleta de alto nível.

Na visão de Fernando Patara, cofundador e Head de Inovação do Arena Hub, essa foi uma alternativa para aproximar, principalmente, o público mais jovem do esporte. “Os esportes americanos são especialistas em expandir sua marca para os mais variados públicos e são modelos para outras organizações esportivas. Com o lançamento da série, a NFL abriu portas para realizar novas colaborações entre marcas e também aproximou o atleta do espectador, ao mostrar sua intimidade”, destacou.

Jogo da NFL no Brasil

O lançamento da série é uma das estratégias da NFL para aumentar suas fronteiras ao redor do mundo. A liga já tem eventos e jogos espalhados por outros países, como é o caso de México, Alemanha e Inglaterra. O Brasil, ao que tudo indica, está mais evidente no radar da organização.

Na última semana, representantes da liga visitaram os estádios dos três principais clubes da cidade de São Paulo: Neo Química Arena (Corinthians); Allianz Parque (Palmeiras); e Morumbi (São Paulo). O Maracanã também é forte candidato para sediar um jogo da NFL no futuro.

Sobre a possibilidade de haver uma partida da liga em território nacional, Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, acredita que é questão de tempo até acontecer. “O brasileiro representa o terceiro maior público consumidor da NFL do mundo. É um mercado que cresce ano após ano, explorando diversos ativos e conteúdos para se aproximar da audiência internacional. A realização de um jogo da liga aqui no Brasil, num futuro próximo, é justificada pela capacidade e estrutura das arenas e pelo fã cada vez mais envolvido”.

Enquanto o jogo não acontece no país, a NFL já começou a realizar eventos oficiais, como o “NFL in Brasa”, organizado de maneira inédita nos dias 11 e 12 de fevereiro, em São Paulo. O espaço contou com diversas ativações de patrocinadores da liga, além de venda de produtos licenciados e atividades práticas como chutar um field goal, por exemplo. O evento também transmitiu o Super Bowl LVII, vencido pelo Kansas City Chiefs por 38 a 35 diante do Philadelphia Eagles, e contou com a presença de cerca de 7 mil torcedores no total.

Segundo dados do IBOPE Recupom, em 2013, três milhões de pessoas acompanhavam futebol americano no Brasil. Hoje, este número ultrapassa os 35 milhões - entre interessados e muito interessados no esporte, dentro de um universo de 110,5 milhões - e a tendência é que aumente cada vez mais. Existe uma grande possibilidade da entrada de Davi Belfort, 18, filho do ex-lutador Vitor Belfort, como quarterback em futuro próximo na liga, o que pode impulsionar a popularidade do esporte no país.

Para Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo, a presença de um brasileiro em posição de destaque no esporte pode ter efeito imediato na adesão do público: “historicamente o público brasileiro abraça um esporte quando enxerga nele a figura de um ídolo. A representatividade é um aspecto determinante para motivar o público a consumir certo campeonato, ainda mais no caso do Davi, que atua na posição de mais destaque no jogo”.

Segundo algumas das principais plataformas de apostas esportivas do planeta, como a Esportes da Sorte, Galera.bet, Odds&Scouts e Casa de Apostas, apesar da derrota no primeiro jogo, o Kansas City Chiefs é um dos principais favoritos para a conquista do Super Bowl. Além disso, Mahomes, seu principal jogador, aparece como o mais provável para vencer seu terceiro MVP, o segundo consecutivo