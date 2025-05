Neymar volta após lesão, mas Santos é eliminado pelo CRB na Copa do Brasil 2025

Neymar voltou aos gramados após 36 dias afastado por lesão muscular na coxa esquerda, entrando aos 20 minutos do segundo tempo na partida contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025.

Apesar de sua presença e de criar as principais chances do Santos durante o jogo, o time não conseguiu marcar e o confronto terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Decisão nos pênaltis e atuação decisiva do goleiro Matheus Albino

A decisão foi para os pênaltis, onde o CRB levou a melhor ao vencer por 5 a 4, eliminando o Santos da competição. Neymar converteu a primeira cobrança do Peixe, mas Guilherme isolou sua cobrança e Zé Ivaldo teve o pênalti defendido pelo goleiro Matheus Albino, que foi o grande herói da partida com várias defesas importantes, incluindo a penalidade decisiva.

Albino se destacou com defesas fundamentais para a classificação do CRB[/em].

Próximos passos para Santos e CRB após a partida

Com a eliminação, o Santos encerra sua participação na Copa do Brasil e agora foca apenas no Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Vitória no próximo domingo. Já o CRB, que avançou para as oitavas de final, aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário.

[grifar]Santos mira o Brasileiro após eliminação precoce na Copa do Brasil.