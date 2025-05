Ronaldo 'Fenômeno' vende Valladolid a grupo americano por R$ 322 milhões

Durante esta sexta-feira, o ex-atacante Ronaldo Nazário anunciou a venda de sua participação majoritária no Real Valladolid a um grupo de investimento americano, respaldado financeiramente por um fundo europeu. A transação, conforme o jornal espanhol Marca, que marca o fim de uma gestão iniciada em 2018, está sujeita à aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha, conforme exigido pela legislação vigente.

Com esta compra, avaliada em cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 322 milhões), o clube passa para as mãos de um fundo de investimento chamado Ignite. O grupo reúne mais de 10 investidores reconhecidos e solventes do México, Estados Unidos e Espanha.

Gestão de Ronaldo e desafios no Valladolid

Durante seu período à frente do clube, Ronaldo enfrentou desafios significativos. Sob sua liderança, o Valladolid alternou entre a primeira e a segunda divisão do futebol espanhol, com três rebaixamentos e dois acessos. A temporada atual culminou com mais um descenso, intensificando críticas da torcida e de figuras públicas locais, que acusaram o ex-jogador de falta de comprometimento com o projeto esportivo.

Nova liderança e perspectiva de futuro

O líder do novo proprietário é Gabriel Solares, que encabeça o grupo que comprará a maioria das ações da Pucela — apelido do Valladolid. Solares, conhecido no futebol mexicano, foi presidente do Querétaro e tem amizade próxima com o Grupo Pachuca. Entretanto, o grupo esclareceu que não terá vínculo com Valladolid, pois já possui o controle do Oviedo.

Em comunicado oficial, o Real Valladolid agradeceu à torcida, aos meios de comunicação e a todos os envolvidos pelo apoio durante o processo de transição. O clube informou que, nos próximos dias, serão divulgados mais detalhes sobre o novo projeto que se inicia com a mudança de propriedade.

A venda acontece em um momento de instabilidade para o clube, que busca reestruturar sua gestão e recuperar a confiança da torcida. A entrada de investidores estrangeiros é vista como uma oportunidade para revitalizar o Valladolid e abrir uma nova fase em sua história.

Comunicado oficial sobre a transação

O Real Valladolid divulgou a seguinte nota:

"O presidente do Conselho de Administração e acionista majoritário do Real Valladolid Club de Fútbol, Ronaldo Luis Nazário de Lima, anuncia a assinatura de um acordo para a transferência da participação majoritária do Clube a um grupo de investimentos norte-americano com o apoio financeiro de um fundo europeu.

Esta operação está sujeita à autorização administrativa do Conselho Superior do Desporto, de acordo com a regulamentação em vigor."