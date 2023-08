Neymar será destaque no Al-Hilal, mas pode colocar ídolo e capitão da equipe no banco

Estrela do futebol árabe, Salem Al-Dawsari, do Al-Hilal, é fã assumido do seu mais novo companheiro de clube. Neymar foi anunciado oficialmente pelo time da Arábia Saudita, na última terça-feira. Mas, sua chegada pode levar a mudanças táticas, colocando ídolo e capitão da equipe no banco, já que o brasileiro joga na mesma posição do saudita.

O camisa 10 do Al-Hilal não esconde sua admiração pelo ex-PSG. Discreto, nas redes sociais ele não permite comentários em suas publicações, só posta fotos em campo e, raramente, publica cliques com a filha, Lama. Ele só abre mão da privacidade quando o assunto é Neymar. O jogador faz questão de postar os encontros em confrontos com o atacante brasileiro.

Histórico de encontros

Nos amistosos de 2018, o craque, que também é um dos principais jogadores da seleção de seu país, fez questão de compartilhar uma foto junto de Neymar no jogo. Na época, o atleta foi elogiado pelo ex-técnico Tite e por Neymar, após amistoso entre Brasil e Arábia Saudita, em que a seleção brasileira venceu por 2 a 0.

"Gostei do número 10 da Seleção da Arábia Saudita", disse Neymar.

"É um jogador especial e tem grande confiança em suas habilidades e aptidões. Chamou minha atenção no jogo", falou Tite.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, os jogadores voltaram a se encontrar em campo e mais uma vez o jogador árabe demostrou sua admiração pelo brasileiro. Ele publicou em seu Instagram uma foto ao lado de Neymar e legendou com três corações.