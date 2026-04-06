Napoli x Milan: horário e onde assistir ao jogo da Serie A

Napoli x Milan: Confronto reúne dois candidatos ao título e promete equilíbrio do início ao fim
Redação Exame
Publicado em 6 de abril de 2026 às 06h40.
Napoli e Milan se enfrentam em mais um capítulo importante da disputa da Serie A. O duelo coloca frente a frente duas equipes que seguem vivas na corrida pelo título e tentam aproveitar o momento de instabilidade do líder do campeonato. A partida acontece no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.
Napoli x Milan tem transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN, na TV fechada, e pelo streaming Disney+.
Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno e Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka e Spinazzola; De Bruyne e Noa Lang; Hojlund.
Técnico: Antonio Conte.
Maignan; Tomori, De Winter e Pavlovic; Athekame, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot e Estupiñán; Nkunku e Leão.
Técnico: Massimiliano Allegri.