Não é Neymar nem Vini Jr.: veja quem é o brasileiro mais valioso do mercado da bola

Além da partida em campo, os jogadores também são disputados financeiramente. Janela após janela de transferências, atletas brasileiros que antes eram muito valorizados, acabam perdendo seu valor de mercado.

De acordo com uma lista divulgada pelo colunista Rafael Reis da UOL, Malcolm é o brasileiro mais valioso do mercado. O atacante do Al-Hilal, clube de Neymar, está avaliado em € 60 milhões, algo em torno dos R$ 320 milhões.

Em segundo lugar aparece Matheus Cunha, do Wolverhampton, com € 50 milhões, seguido de Fabinho, do Al-Ittihad, com € 46,7 milhões.

Neymar, que a uma década é o principal jogador da seleção brasileira, não apareceu nem entre os 1o primeiros.

Veja quem são os brasileiros mais caros da última temporada?

1 - Malcom (A, Al-Hilal): € 60 milhões

2 - Matheus Cunha (A, Wolverhampton): € 50 milhões

3 - Fabinho (V, Al-Ittihad): € 46,7 milhões

4 - João Pedro (A, Brighton): € 34,2 milhões

5 - Matheus França (MA, Crystal Palace): € 20 milhões

6 - Igor (Z, Brighton): € 17 milhões

7 - Ângelo (MA, Chelsea): € 15 milhões

8 - Renan Lodi (LE, Olympique de Marselha): € 13 milhões

9 - Brenner (A, Udinese): € 10 milhões

10 - Gabriel Pereira (MA, Al-Rayyan): € 10 milhões