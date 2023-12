Manchester City vence Urawa Reds por 3 a 0 e enfrenta Fluminense na final do Mundial de Clubes

O Manchester City está na final do Mundial de Clubes. A equipe inglesa venceu o Urawa Reds do Japão por 3 a 0 e enfrenta o Fluminense na decisão. Marius Høibråten contra, Kovacic e Bernardo Silva decretaram a vitória para os campeões da Champions League.

Os Citizens entraram no confronto como favoritos. A equipe não tinha suas principais estrelas, De Bruyne e Haaland, que se recuperam de lesões.

No final do primeiro tempo, Matheus Nunes recebe, faz o cruzamento da direita. O zagueiro Hoibraten se confunde e manda para o próprio gol, abrindo o placar para o Manchester.

No início do segundo tempo, Kovacic recebe lindo passe de Walker, avança, e bate cruzado no ângulo para fazer 2 a 0.

Aos 13, Matheus Nunes recebe, dribla o zagueiro e bate. Nishikawa defende, mas no rebote Bernardo Silva bate para ampliar o placar.

Que dia é a final Mundial de Clubes 2023?

O Manchester enfrenta o Fluminense na próxima sexta-feira, 22, às 15h com transmissão ao vivo da Globo e da Cazé TV (YouTube). Ambas as equipes disputam sua primeira final.